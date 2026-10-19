El Jefe de Gobierno porteño y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, entregaron el documento en el Palacio de la Zarzuela. La iniciativa reúne una agenda común sobre seguridad, desarrollo urbano, innovación y sostenibilidad, y será elevada a la Cumbre Iberoamericana de noviembre.

Jorge Macri se reunió con el rey Felipe VI y presentó una declaración sobre las prioridades de las ciudades iberoamericanas.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri , fue recibido este lunes por el rey de España, Felipe VI , en el Palacio de la Zarzuela, en Madrid, donde presentó junto al alcalde madrileño, José Luis Martínez-Almeida, la Declaración Iberoamericana de Alcaldes y Alcaldesas . El documento reúne las principales prioridades de los gobiernos locales de la región y será elevado a la próxima Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que se realizará en España en noviembre.

La audiencia con el monarca español fue uno de los momentos centrales del II Encuentro de Ciudades Iberoamericanas, organizado por la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI) y la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), organismo internacional que promueve la cooperación entre los 22 países de la región y acompaña la organización de las cumbres de jefes de Estado y de Gobierno.

Macri y Martínez-Almeida encabezaron la presentación en su carácter de copresidentes de la UCCI. La declaración, firmada por ambos mandatarios durante el cierre de la jornada, establece una agenda compartida en materia de desarrollo urbano, seguridad, innovación y sostenibilidad , con el objetivo de fortalecer la participación de las ciudades en los principales espacios de decisión internacional.

Durante su intervención de apertura, el jefe de Gobierno porteño destacó el papel de las administraciones locales frente a los desafíos globales. “Las ciudades, lejos de ser observadoras pasivas, somos el primer escenario de impacto de las dinámicas globales. Y allí, nuestra capacidad de dar respuestas efectivas se vuelve imprescindible”, sostuvo.

El Jefe de Gobierno porteño y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, entregaron el documento en el Palacio de la Zarzuela.

Además, remarcó los vínculos históricos y culturales entre América Latina y Europa. “Iberoamérica es un puente para el entendimiento y la colaboración. Una región que conecta América Latina con Europa y que, desde su posición en el Atlántico, tiene voz propia en las discusiones que están definiendo el futuro. Y llevamos en nuestro ADN una conexión única con España, especialmente con Madrid”, agregó.

La UCCI reúne a mandatarios de capitales y grandes ciudades de la región para impulsar iniciativas conjuntas, fortalecer la cooperación y promover la participación de los gobiernos locales en las decisiones internacionales. Buenos Aires es una de sus ciudades fundadoras y comparte la copresidencia con Madrid durante este año, una posición desde la que Macri busca ampliar la influencia de la Ciudad en la agenda iberoamericana.

La iniciativa reúne una agenda común sobre seguridad, desarrollo urbano, innovación y sostenibilidad, y será elevada a la Cumbre Iberoamericana de noviembre.

Innovación, inteligencia artificial y patrimonio urbano

Durante el encuentro también se abordaron desafíos vinculados con el desarrollo económico, la planificación urbana, la seguridad, el cambio climático y la transformación digital. Macri participó del panel “Innovación, datos e inteligencia artificial al servicio de la ciudad”, en el que compartió la experiencia de Buenos Aires en el uso de nuevas tecnologías para modernizar el Estado, simplificar trámites y mejorar los servicios públicos.

Otro de los resultados fue la adhesión de Buenos Aires a la Alianza Iberoamérica 500+, una iniciativa que cuenta con el acompañamiento de CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe y la SEGIB. La propuesta busca reunir a ciudades con un legado histórico compartido para impulsar la preservación del patrimonio, la regeneración de los centros urbanos y el desarrollo de proyectos sostenibles a largo plazo. El jefe de Gobierno estuvo acompañado por el secretario general y de Relaciones Internacionales, Fulvio Pompeo, y la subsecretaria de Relaciones Internacionales, Ana Ciuti.

Al cierre de la jornada, Pompeo destacó la importancia de profundizar los vínculos entre los países de la región y España. “Fue un valioso encuentro entre Su Majestad, el Rey Felipe VI, con el Jefe de Gobierno y los alcaldes de la región. Hoy es importante seguir trabajando para que Iberoamérica esté más cerca, más unida en torno a los valores que compartimos”, afirmó.

“Buenos Aires y Madrid son dos grandes referentes de ese vínculo. Y nuestros países deben seguir siendo un puente entre Europa y América para impulsar la cooperación política y las inversiones como herramientas para generar empleo y mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos”, concluyó.