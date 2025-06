La Justicia define si otorga la prisión domiciliaria a Cristina Kirchner

Sin embargo, algunos movimientos en la Justicia alteraron los planes de la distintas fuerzas políticas. En primer lugar, este martes los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron que se rechace el pedido de prisión domiciliaria de la expresidenta. Pedido que, en principio, no sería aceptado por el TOF N°2.

Convocatoria Cristina Instagram: @argentinahumana

La posible detención de Cristina en su domicilio de Constitución es una preocupación también para el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Es que, a la medida de los fiscales también se le suma una inminente presentación de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires para solicitar a la justicia federal que Cristina cumpla prisión domiciliaria pero fuera del ámbito de la Capital Federal argumentando la problemática que acarrearía para la seguridad y la circulación la vigilia permanente montada frente al departamento de la exmandataria.

A todo este ruido entorno a la decisión de la Justicia se suma la posibilidad de que finalmente el TOF resuelva notificar hoy a Cristina vía zoom, de manera remota, el cumplimiento de la prisión domiciliaria que, inicialmente, le corresponde por ser mayor de 70 años. Esta decisión - en manos del juez Gorini - tendría por objetivo desactivar la marcha convocada para el miércoles desde las 10 de la mañana.

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola rechazaron el pedido de prisión domiciliaria a Cristina Kirchner

Los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola se pronunciaron - este martes - en contra del pedido de arresto domiciliario solicitado por la defensa de Cristina Kirchner, en el marco de la causa Vialidad. La decisión se enmarca en la ejecución de la condena a seis años de prisión e inhabilitación a ejercer cargos públicos que la Corte Suprema dejó firme la semana pasada.

El dictamen, de 10 páginas, fue presentado ante el Tribunal Oral Federal N°2, conformado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Luciano Gorini, quienes ahora deberán decidir si hacen lugar al planteo de la exmandataria. La postura del Ministerio Público Fiscal se conoció en la antesala de la masiva movilización que acompañará a la expresidenta a los tribunales de Comodoro Py.

Mientras Cristina Kirchner se alista para presentarse ante la Justicia, los jueces deben definir si le conceden el beneficio de la detención domiciliaria. El pronunciamiento de los fiscales se produjo con la intención de que el tribunal resuelva antes de las marchas previstas para el miércoles.

Luciani y Mola señalaron que la expresidenta no presentó ningún argumento válido de salud que impidiera su alojamiento en una cárcel. En cuanto a su edad —72 años—, argumentaron que no constituye un factor determinante, ya que la normativa vigente establece que los jueces “pueden” otorgar el beneficio, pero no están obligados a hacerlo.

Diego Luciani y Sergio Mola Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola presentaron un pronunciamiento en contra del otorgamiento de prisión domiciliaria a Cristina.

En respaldo de esta postura, citaron el antecedente del exministro de Transporte Ricardo Jaime, a quien el mismo juez Gorini le negó la prisión domiciliaria pese a haber superado los 70 años. "En efecto, de ellos se desprende que la edad de la persona condenada es condición necesaria, pero no suficiente, para conceder el beneficio", expresa el dictamen.

"Entendemos que la defensa no ha demostrado - ni se advierte - que la privación de libertad en el establecimiento carcelario suponga, por sí misma, un menoscabo a la vida o a la integridad personal de la peticionante, más allá de las restricciones propias que implica la ejecución de una pena privativa de libertad", sentenció la Fiscalía.

Otro de los puntos en debate es la seguridad de la expresidenta, con especial foco puesto en el antecedente del intento de magnicidio que sufrió el 1 de septiembre de 2022, cuando Fernando Sabag Montiel gatilló un arma en la cara de la líder peronista durante una manifestación frente a su domicilio en Recoleta.

Pese a ello, los fiscales descartaron que esta situación implique un riesgo adicional. Según expresaron, los lugares de detención propuestos por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ofrecen garantías suficientes aunque la Justicia desestimó el pedido de la defensa de acceder al listado de establecimientos que son considerados..

Por último, el dictamen remarca que “la ejecución de la pena bajo el régimen domiciliario, en primer lugar, constituye una excepción al cumplimiento de la pena privativa de libertad en prisión" y que "no debe ser admitida automáticamente por la mera circunstancia de que la persona condenada se encuentre comprendida dentro de los supuestos previstos”.