Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola rechazaron el pedido de prisión domiciliaria a Cristina Kirchner

En el dictamen, ambos fiscales consideraron que la expresidenta no alegó ningún motivo de salud para no estar en una prisión. Por otro lado, esgrimieron que el argumento de la edad (actualmente la expresidenta tiene 72 años) no obliga a otorgar una detención domiciliaria sino que - según la interpretación de Luciani y Mola - la ley solo dice que la Justicia "puede" otorgar o no este beneficio.