El oficialismo consiguió las firmas de la UCR y del apoyo, en disidencia, de los libertarios. El larretismo aportará los votos para evitar que Jorge Macri gobierne sin presupuesto y administre las partidas a discreción en un año electoral.

El PRO logró este miércoles dictaminar el proyecto del Presupuesto 2027 , las leyes Arancelaria y Tarifaria y el Código Fiscal que el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri , envió a la Legislatura en septiembre. La Libertad Avanza acompañó en disidencia, pero se encamina a votar a favor en el recinto. El larretismo y la UCR aportarán los votos para sancionar las propuestas.

La Comisión de Presupuesto, Hacienda y Administración Tributaria que preside el macrista Waldo Wolff se reunió este miércoles por la mañana para estampar la firma sobre las iniciativas económicas que estiman a tratar el próximo 3 de diciembre en el pleno. Pilar Ramírez dio indicios de la postura de su bloque a acompañar con la firma, pero con críticas mientras continúan negociando.

El guiño permite avizorar lo que será el resultado final: el apoyo, tal y como ocurrió en las últimas dos negociaciones (2024 y 2025), al plan presupuestario para el cuarto año de mandato del alcalde porteño. Los libertarios aportarán los 14 votos fundamentales para que el oficialismo llegue a los 31 aportes necesarios para aprobar la iniciativa madre y las normas impositivas.

En el debate en comisión, el oficialismo demoró la presentación del dictamen final que se iba a votar, lo que desató reclamos de parte del peronismo y del larretismo.

Silvia Lospennato , presidenta del bloque macrista, aseguró que es "natural" que se ponga en discusión un dictamen provisorio y que luego se continúe trabajando de cara a su tratamiento en el recinto, dejando entrever que posiblemente se le realizarán cambios al documento final. Minutos después llegó el texto que recibió el apoyo a medias de los libertarios y el rechazo del peronismo.

"Hoy presentamos nuestro dictamen en disidencia del Presupuesto 2027", expresó el libertario Nicolas Pakgojz, quien pese al acompañamiento trasladó el malestar del bloque violeta por la falta de respuestas del Ejecutivo a los pedidos que realizó Ramírez, temas sobre los que seguirán presionando: "El oficialismo aún nos debe respuestas definitivas sobre baja en el ABL para los porteños, baja en IIBB para gastronómicos y para las industrias de la Ciudad".

A pesar del silencio oficialista sobre los planteos libertarios, el jefe de Gobierno les hizo un guiño en las últimas horas al atribuirle a Pilar Ramírez la propuesta de eliminar el Ministerio de Espacio Público y suprimir más de un centenar de cargos jerárquicos en el Estado.

"Me gustaría aclarar, a fin de ser justo, que muchas de las propuestas de achicamiento de estructura que hemos implementado son aportes de Pilar Ramírez como presidenta del Bloque de LLA", dijo anoche y aclaró: "En particular la eliminación del Ministerio de Espacio Público, la Secretaría de Medios y la baja de los 118 cargos jerárquicos".

Desde la otra vereda, Sebastián Nagata, legislador de Confianza y Desarrollo, criticó que no se hayan incluido algunos cambios solicitados y se refirió a la confusión de no saber el dictamen que se va a terminar tratando. "Los temas de fondo, que nos preocupan, es el deterioro de las cuentas públicas y este Presupuesto y las leyes impositivas todavía no aportan la claridad necesaria", se quejó sobre las cuestiones no saldadas.

De todas maneras, desde el entorno del legislador Horacio Rodríguez Larreta manifestaron que, a priori, la decisión será acompañar la iniciativa para evitar que, ante el rechazo, el jefe de Gobierno pueda manejar las partidas a discreción en medio de un año electoral en el que las diferentes vertientes políticas se jugarán el todo por el todo.

En el ala radical, el apoyo está garantizado. La presidenta del bloque, Manuela Thourte, ratificó que la postura de sus compañeros es acompañar al oficialismo. Sin embargo, aclaró que seguirán discutiendo y pidiendo cambios. Entre ellos, mencionó la inclusión de los albergues transitorios en la eximición de ABL a las que ya el macrismo incluyó a hoteles, restaurantes y librerías. Mismo caso para los colegios privados que sufren la baja de natalidad.

Las críticas y los reclamos del peronismo a Jorge Macri

El peronismo, en cambio, se pronunciará en contra -o a través de la abstención- cuando el texto baje al recinto. "Nuestro bloque no va a acompañar el Presupuesto. No compartimos el desfinanciamiento de las políticas de vivienda y no compartimos que los salarios de los trabajadores de la salud, de la educación, que son los que realmente sostienen los sistemas públicos vienen siendo desfinanciados", se quejó Claudia Neira en la comisión.

También cuestionó que el oficialismo impulse un proyecto que contempla gastos para estructuras que ya no existen. "No compartimos que nos hagan votar una estructura del Estado para luego modificarla antes de votar el Presupuesto, como hemos visto ayer en otro ejemplo de subordinación vergonzosa a La Libertad Avanza", dijo respecto a la eliminación del Ministerio de Espacio Público y la supresión de un centenar de cargos.

Respecto a los planteos sobre las reformas impositivas, se quejó por no haber recibido una respuesta de parte del Ejecutivo sobre la exención del pago de Ingresos Brutos (IIBB) para todas las categorías de monotributo y que el subte no se actualice más con el plus del 2% que pretende el Gobierno porteño. También pidió rediscutir los beneficios para el turismo, gastronómicos y hoteleros en materia de ABL e IIBB.

Así las cosas, el PRO se encamina a reunir los votos necesarios para sancionar los cuatro proyectos. Para llegar a los 31, a los amarillos no les alcanzaría con el aporte de los 5 radicales, cuyo apoyo está descontado. Deberán apelar a los 6 del larretismo y sumar a los libertarios para superar sin inconvenientes ese número.

El proyecto que envió Macri estima una inflación del orden del 18%, un aumento de la actividad de 4 puntos y un dólar a $1.847,6 para diciembre del año próximo. Pese a la caída en la recaudación por la caída en la economía, la iniciativa contempla una importante reducción en patentes para vehículos, un fuerte desembolso en obra pública con el foco de línea F y el sostenimiento del equilibrio fiscal.