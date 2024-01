Ley ómnibus: Javier Milei ordenó a sus a ministros redoblar presiones sobre las provincias

“Incluirá a los funcionarios nacionales y provinciales, tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo. Vamos a recuperar todos los bienes producto del delito. Nunca el delito puede producir beneficio”, agregó el vocero.

Las amenazas de Luis Caputo

El ministro del Interior, Guillermo Francos, salió a respaldar a su par de Economía, Luis “Toto” Caputo, luego de que el titular del Palacio de Hacienda publicara un mensaje que se interpretó como una amenaza velada.

“Algunos tomaron lo de ayer como una amenaza a los gobernadores, se generó ahí una polémica. Por ahí lo tomaron de esa manera equivocadamente. Lo que dice el ministro de Economía es: ‘Si yo no tengo esta ley que me permita generar cambios, no solamente en los temas impositivos, sino en toda la actividad desregulatoria que permita ingresos de capitales a la Argentina, y por ende también nuevos ingresos al Estado nacional y a los provinciales, vamos a sufrir más porque tenemos que cortar muchos más gastos’. Si piden algunos beneficios adicionales, no se pueden pagar; si piden extensiones adicionales, no se pueden dar. Esto hay que entender”, justificó.

El intercambio del Presidente con los ministros duró poco más de una hora. Estuvieron presentes la vicepresidenta, Victoria Villarruel; el jefe de Gabinete, Nicolás Posse; Guillermo Francos (Interior), Luis Caputo (Economía), Guillermo Ferraro (Infraestructura), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Mario Russo (Salud), Patricia Bullrich (Seguridad), Sandra Pettovello (Capital Humano), y Luis Petri (Defensa).

También lo hicieron los secretarios Karina Milei (General de la Presidencia), Eduardo Serenellini (Comunicación y Prensa) y José Rolandi (Ejecutivo de Gobierno de la Jefatura de Gabinete). Completan la lista el vocero presidencial, Manuel Adorni y el asesor presidencial, Santiago Caputo.

Desde el Ejecutivo confirmaron a Ámbito que la intención es que "el martes probablemente" sea la sesión para votar, en la Cámara de Diputados, el dictamen de mayoría elaborado por los diputados de La Libertad Avanza (LLA) y bloques opositores dialoguistas en el plenario de comisiones del cuerpo.