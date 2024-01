Amenaza de Caputo: definió qué fondos les va a recortar a las provincias si no apoyan la ley ómnibus

En el marco del debate por la ley ómnibus , el ministro de Economía, Luis Caputo, publicó en su red social X (ex Twitter) un mensaje en el que desliza una amenaza a las provincias , que consiste básicamente en un anuncio respecto de los recortes que les aplicará en el presupuesto si no votan a favor de la aprobación de la norma.

"Me reuní con el secretario de Hacienda y la subsecretaria de las Provincias para delinear todas las partidas provinciales que se recortarán inmediatamente si alguno de los artículos económicos es rechazado", dice Caputo. Aclara, sin embargo, que "no es una amenaza", si no sólo la confirmación de que "vamos a cumplir con el mandato que nos ha dado la mayoría de los argentinos para equilibrar las cuentas fiscales".