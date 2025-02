Marcha Federal LGBT: tras los dichos de Javier Milei en Davos miles de personas se movilizan en todo el país

Esta semana el vocero presidencial Manuel Adorni intentó aclarar las declaraciones del Presidente en relación con la "ideología de género" y la pedofilia. Aseveró que "detrás de una causa noble como tu libre elección sexual, y adoptar un niño, se puede ocultar un acto de perversión o criminal".

Embed - Federación Universitaria Argentina on Instagram: "MARCHA FEDERAL DEL ORGULLO. ANTIFASCISTA Y ANTIRRACISTA Las recientes declaraciones del presidente Javier Milei en el Foro Económico Mundial de Davos no solo representan un ataque directo a las mujeres y diversidades, sino que forman parte de un plan sistemático de desmantelamiento de derechos y conquistas sociales. Su desprecio por la igualdad de género y la diversidad se alinea con su embestida contra las Universidades Nacionales, pilares fundamentales de la educación pública, el pensamiento crítico y la construcción de una sociedad más justa. Es por ello que expresamos nuestro más enérgico repudio a sus comentarios que denigran y menosprecian la lucha por los derechos de las mujeres y las diversidades. Nos preocupa la intención mencionada de eliminar la figura legal del feminicidio y las leyes de paridad de género, lo cual representa una afrenta directa a los avances logrados en la protección de las mujeres y las minorías en nuestro país. Estas medidas no solo ignoran la realidad de la violencia de género, sino que también ponen en riesgo la vida y la integridad de miles de personas. Resulta sustancial recordar que Argentina ha sido pionera en la región en la promoción de los derechos de las mujeres y las diversidades, con hitos como la legalización del aborto en 2020 y las masivas movilizaciones contra los femicidios. Desmantelar estas conquistas es un acto de violencia institucional que no podemos tolerar. No pasarán. Los discursos de odio y medidas regresivas no podrán destruir las conquistas que hemos alcanzado. La lucha por un país más justo e inclusivo continúa. No daremos ni un paso atrás. Esta sábado 1 de febrero, nos vemos en las calles de todo el país defendiendo nuestros derechos #EstudiantesALaCalle"