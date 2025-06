La diputada Florencia Carignano denunciará al diputado Gerardo Milman por "expresiones intimidatorias"

Florencia Carignano.jpg Florencia Carignano, diputada nacional de Unión por la Patria.

Florencia Carignano denunciará a Gerardo Milman

Durante este jueves, Gerardo Milman fue consultado por su cruce con la diputada Carignano. “Se me quiso vincular con el atentado contra la vicepresidenta. Un disparate total. La diputada Carignano se cree su propia mentira y ese es el problema de los mitómanos”, señaló y aseguró que "ha dicho estupideces en la sesión de ayer y eso le va a traer consecuencias”.

Asimismo, sostuvo que “si le pasa algo a la diputada Carignano tengo otro problema porque me van a acusar de ser el autor de la amenaza. Ojalá no le pase nada, por Dios. Pero algo tengo que hacer, no puedo dejar las cosas así”. "Decir que amenazo con la mirada es una payasada. Esa teatralización no ayuda en nada a los problemas reales del país”, concluyó, en CNN Radio.

Presenté una denuncia penal contra el diputado nacional Gerardo Fabián Milman.



Abro hilo. — Florencia Carignano (@florcarignanook) June 6, 2025

Ante ello, Florencia Carignano adelantó en sus redes sociales que avanzará con una acción judicial contra su par de la Cámara de Diputados. "El día de ayer el diputado Milman emitió declaraciones públicas en medios de comunicación masivos y redes sociales y profirió expresiones que revisten gravedad penal y jurídica, las cuales incluyeron expresiones intimidatorias", planteó.

En ese sentido, consideró que "estas expresiones no constituyen simples opiniones ni declaraciones políticas genéricas, son amenazas veladas y tentativas de coacción que insinúan un mal futuro, dirigido a condicionar mi accionar institucional, buscando forzar una retractación pública bajo coacción". La diputada señaló que recibió "miradas y actitudes desafiantes e intimidatorias, dirigidas hacia mi persona y a la diputada nacional Gabriela Estévez, como parte de un esquema de amedrentamiento personal y simbólico"

La publicación en redes sociales fue respondida por el mismo Gerardo Milman: "Con mucho gusto Sra Diputada la espero en tribunales".