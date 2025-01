Mauricio Macri aceptó la invitación de Javier Milei para formar una alianza entre el PRO y LLA

Javier Milei, al rescate de un acuerdo con el PRO de Mauricio Macri

En la víspera el Presidente convocó a Macri "para arrasar con el kirchnerismo" en las elecciones legislativas de octubre. La declaración se da en medio de la tensión entre ambos espacios, tras el desdoblamiento de los comicios en la Ciudad. Es que las fuerzas del cielo sintieron el golpe dado por Jorge Macri quien no sólo desenganchó los comicios para elegir legisladores porteños de las elecciones para diputados y senadores nacionales sino que también le pisó la agenda a La Libertad Avanza con el proyecto pata eliminar las PASO para elegir postulantes a la Legislatura sino que también anuncio un paquete de alivio fiscal y de eliminación de impuestos en su distrito.

Mauricio Macri avanza

Como reveló Ámbito, Macri ordenó avanzar en un armado electoral propio incluso en las provincias donde buscará replicar, bajo otro nombre y formato, la colaición de Juntos por el Cambio junto a la UCR y a sectores del peronismo disidente. Un esquema que fractura al electorado del oficialismo y expone incluso a la Casa Rosada a derrotas electorales en la estratégica provincia de Buenos Aires y en las provincias, donde LLA irá por primera vez a las urnas sin Javier Milei en la boleta.

En ese contexto de fractura expuesta entre LLA y el PRO, Macri incluso reflotó una posible candidatura a senador nacional por la Ciudad de Buenos Aires donde podría enfrentarse a Karina Milei o a Manuel Adorni. En provincia de Buenos Aires, el marciano le dio luz verde a Diego Santilli para que empiece a moverse como candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires a la espera de que Axel Kicillof, desdoble o no, las elecciones en el principal distrito electoral del país.

Queja contra Javier Milei

Macri incluso se quejó públicamente del destrato de la Casa Rosada luego de que el PRO le votara en el Congreso desde la ley bases hasta los vetos al financiamiento educativo y a la movilidad jubilatoria. Incluso, y ante su mesa chica, el ex presidente atribuye la actual estabilidad macroeconómica a la sostenibilidad política que su partido le otorgó a las fuerzas del cielo en el Congreso.

Justo cuando la mesa directiva del PRO se preparaba para celebrar su primer encuentro del año ara comenzar a delinear el armado electoral en las provincias, por ahora sin La Libertad Avanza, Milei salió esta mañana a intentar rescatar el deteriorado vinculo político con Macri, interesado también en el proceso de licitación de la hidrovía además de otros negocios vinculados a parques eólicos y energía limpia. “Estoy dispuesto a conversar estos temas con Macri, estoy abierto a sus propuestas”, aseguró hoy el Presidente en declaraciones radiales.

“Eso de estar mintiéndole al electorado, haciéndole trampa, no. ¿Quiénes somos los que estamos en la libertad? ¿Estos? Vamos todos juntos. Yo también tengo matices con Milton Friedman, pero no se me ocurriría cuestionar que es un liberal...Tengo vocación activa de ir a un acuerdo total en todo el país y terminar con el kirchnerismo”, agregó Milei esta mañana para meterle presión al PRO de Macri.

"Vamos a presentar una buena propuesta propia también en territorio de la provincia de Buenos Aires", relplica un operador del espacio que lidera Macri, luego del desdoblamiento de las elecciones en CABA para el 6 de julio que disparó la furia de las fuerzas del cielo.