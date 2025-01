Javier Milei mide al PRO de Mauricio Macri: el factor Montenegro, acto de la UCR y la batalla en la provincia de Buenos Aires

Es que ante la fata de respuesta a sus reclamos, el PRO pegó el portazo primero en Ciudad de Buenos Aires, donde Karina Milei mandó a votar en contra del Presupuesto 2025 de Jorge Macri. Y ahora amenaza con romper al electorado opositor a Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires con una boleta propia que rompa la polarización entre el peronismo gobernante y LLA en el principal distrito electoral del país. Un escenario similar al 2023 cuando la división entre Carolina Pícaro (LLA) y Néstor Grindetti (PRO) facilitó la legada de Kicillof a la gobernación.

Acto de la UCR en Mar del Plata

A la espera de la definición de Kicillof sobre un eventual desdoblamiento, la UCR bonaerense de Miguel Fernández y Maximiliano Abad realizará un acto el próximo 24 en Mar del Plata. Podría ser el punta pie inicial del armado de un nuevo frente electoral similar a Juntos pero bajo otros denominación para no repetir la marca y oxigenar un frente electoral con el PRO. La locación no es casual. Si Santilli no confirma su eventual candidatura, Mauricio Macri aspira a que el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, encabece la boleta de candidatos a diputados nacionales.

"La pelota ahora está del lado de Milei. Nosotros avanzamos con un armado propio en CABA y en Córdoba exploramos un acuerdo también con la UCR de Rodrigo de Loredo", agregan cerca del ex presidente. En el gobierno nacional tomaron nota del poder de daño de Macri, ya sufrido en carne propia por Horacio Rodríguez Larreta e incluso Patricia Bullrich, e intentan bajar los decibles de la disputa con el PRO.

Definición sobre el PRO

Consultado por su relación con Mauricio Macri, Milei aseguró que "nos saludamos a fin de año" y que "todo el mundo sabe que tengo un gran cariño, respeto y admiración por Macri. Más allá de rencillas de otras líneas, nadie me va a cambiar mi opinión ni mi afecto, incluso aunque él me critique no me voy a enojar. Me parece que todo está dentro de un debate razonable".

Además fue interrogado por la posibilidad de una alianza entre La Libertad Avanza y el PRO para las elecciones legislativas. Allí, el referente libertario adhirió a la idea de absorber el partido de Macri y a sus dirigentes: "Él sabe que yo tengo siempre las puertas abiertas. [...] Él no está solo". Finalmente, se refirió a la posible candidatura de Karina Milei para el 2025: "La decisión de jugar o no es de ella". "No sólo está desarrollando el músculo político, sino que es la persona que cuida de mí de las personas que tratan de meterme puñales por la espalda",