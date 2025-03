Axel Kicillof en Bahía Blanca: "El problema no es si hay plata, sino cuáles son las prioridades"

La vuelta de las clases y del transporte público no despejan la tragedia que vivió Bahía Blanca : al menos 16 muertes y aún dos niñas desaparecidas , en la lluvia más copiosa de la historia de la ciudad. En ese marco, Axel Kicillof y el intendente bahiense, Federico Susbielles , participaron de una conferencia para detallar los avances de los operativos en el distrito.

"No vengo acá a tirar magia ni milagros que no van a ocurrir, pero estoy muy feliz y conforme de que todas las obras que anunciamos están en marcha", inició su intervención el gobernador bonaerense, que apuntó que "nada de esto va a ser de inmediato" pero que "los discursos de odio, de individualismo y de egoísmo vienen perdiendo": "Eso no ha calado en la estructura de sentimientos del pueblo argentino y bonaerense, porque cuando ocurre una tragedia de esta magnitud se expresa con una inmensa solidaridad".