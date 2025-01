Nuevo capítulo de la tensión entre el PRO y La Libertad Avanza, que se encaminan a competir en la ciudad de Buenos Aires

En ese sentido, el jefe de Gabinete del Gobierno, Guillermo Francos , consideró que el comunicado del PRO está "absolutamente fuera de lugar", pero relativizó que sea una postura unánime del partido: "Sé que entre ellos han tenido discusiones internas. Muchos dirigentes importantes no estaban de acuerdo con ese comunicado y no fueron consultados".

En diálogo con radio Colonia, explicó que el Presupuesto no fue incluido en el temario de sesiones extraordinarias porque "no se llegó a un acuerdo": "Tenía una línea absolutamente clara, que era mantenimiento del equilibrio fiscal, pero en el Parlamento le empezaron a hacer algunos cambios". "Si consiguiéramos acuerdos tratamos el Presupuesto, pero como no conseguimos acuerdo, es legítimo lo que hace el Gobierno de no enviarlo en este momento y avanzar con la prorroga", agregó.

Luego, chicaneó: "Es una una posición lógica de partido que sabe que tiene minorías parlamentarias, que tiene dificultad para avanzar, le resulta difícil conseguir acuerdos y está sujeto a un tironeo que puede llegar a hacerlo desviar de la idea de equilibrio fiscal".

En ese sentido, dijo que Javier Milei "estará molesto por algunas consideraciones que ha hecho PRO en su último comunicado, fundamentalmente con respecto a la no presentación del Presupuesto en extraordinarias".

Guillermo Francos - con el bloque PRO Guillermo Francos coordinaba la mesa legislativa del PRO con La Libertad Avanza. @Letra_P

Alianzas con el PRO y competencia en ciudad de Buenos Aires

Guillermo Francos también se refirió a la posibilidad de una alianza entre ambos partidos para las elecciones 2025: "En el análisis político cada uno tiene que tener en cuenta cómo avizora el futuro. Si PRO cree que tiene chances políticas nacionales, la peleará". "Estimo que si al presidente Milei le va bien, seguramente va a plantear su reelección en 2027 y el resto de los sectores políticos próximos, con visión parecida, analizarán si les conviene participar de un proyecto común", intuyó.

En ese marco, se refirió a la decisión del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, de desdoblar la elección de la ciudad de Buenos Aires de los comicios nacionales y criticó que el funcionario porteño tuvo "una actitud inconsulta". "Es un distrito en el que nuestro espacio aparece muy bien posicionado. Claramente el jefe de Gobierno hizo un cálculo que es bastante normal en la política. [...] Entonces prefirió separar".

"Nuestro partido en la Ciudad existe, nuestro bloque de legisladores existe y nos vamos a presentar a la elección. Lamentablemente no como una fuerza unificada, sino compitiendo contra el PRO", concluyó.