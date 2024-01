Osvaldo Jaldo arma bloque propio en Diputados y reaviva interna de PJ tucumano con Manzur

Tras el apoyo de Héctor Fernández al dictamen de La Libertad Avanza, en medio de la tensión en el PJ, el gobernador tucumano Osvaldo Jaldo rompe con UP y arma un bloque propio en Diputados, llamando "Independencia", conformado por Fernández (presidente del bloque), Elia Fernández y Gladys Medina , quienes responden al mandatario. La nota con la conformación ya llegó al Congreso y avisa un potencial aval a la Ley Ómnibus, hecho que había sido anticipado por Ámbito si Jaldo lograba concesiones en el citrus y la ley de azúcar. La escalada, además, deja entrever un revivir de la interna entre el gobernador y su antecesor Juan Manzur.

En las tres últimas semanas, el jefe provincial tucumano, junto a algunos de sus pares del norte grande, mantuvo contactos con funcionarios del Gobierno nacional, entre ellos, Guillermo Francos, Ministro del Interior , y de esos diálogos logró que se elimine del proyecto oficial la derogación de la ley que impide el ingreso de azúcar importada y también que retornen a cero, como estaban durante la últimos meses del gobierno del expresidente Alberto Fernández, las retenciones para la exportación de limón y sus derivados . En relación a la producción y comercialización de bioetanol derivado de la caña de azúcar, se morigeraron las medidas del Ejecutivo pero no se resolvió la cuestión de fondo, por lo que los industriales no quedaron del todo conformes.

De esa negociación habría derivado el apoyo de Fernández, quien firmó el dictamen de mayoría. Se intuía que esto podría suceder por dos hechos que se produjeron en las últimas semanas. Jaldo reunió hace unos días a todos los diputados y diputadas tucumanas, a quienes les pidió que lo acompañen desde el Congreso en las gestiones que estaba realizando. No fue específico, no mencionó ninguna ley en particular, pero el mensaje fue claro. Tras ese encuentro, solo los parlamentarios Carlos Cisneros -de La Bancaria- y Pablo Yedlin -exsenador nacional que renunció para que asuma el exgobernador Juan Manzur- públicamente se expresaron en contra del mega DNU y del proyecto de Ley Ómnibus. Unos días después, el mandatario fue el único de los peronistas que se ausentó de una cumbre que organizó el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, en donde se hizo una evaluación de la crisis, se dio apoyo al paro nacional de la CGT y desde donde surgieron críticas al Gobierno nacional.