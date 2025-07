El "Lobo de Wall Street" dio un duro consejo financiero para los jóvenes: "Renuncien a su trabajo o morirán sin dinero"

La declaración generó controversia en redes sociales y medios. Es que, Belfort fue en contra de la statuo quo y el modelo tradicional de empleo, el que aseguró que no permite alcanzar seguridad económica .

“Nunca te harás rico, nunca saldrás adelante en la vida ni tendrás seguridad financiera si trabajas para otra persona con un salario que sigue horarios ”, sostuvo en la grabación, que superó los 161.000 me gusta en TikTok.

Para el reconocido corredor bursátil, la clave no está en optimizar su situación actual, sino que planteó como solución dar un giro de 180°: abandonar el empleo y buscar nuevas oportunidades.

En otros tramos del video, Belfort cuestionó con dureza la lógica laboral de décadas pasadas. En ese sentido, ironizó sobre el esquema de trabajar toda la vida para una empresa y retirarse con una pensión y afirmó que eso solo alcanzará para pagar “apenas sus pañales, mientras está en un asilo de ancianos”.

Luego, reforzó: “Morirás o te jubilarás sin dinero, y no tendrás independencia, dependerás de otras personas y del sistema social, si todavía está ahí”.

Lobo de Wall Street Jordan Belfort Javier Milei.jpg Belfort se reunió con Milei en 2024.

En uno de los fragmentos más comentados, planteó una vía alternativa: “Consigue una segunda fuente de ingresos. Donde sea: bienes raíces, invertir en acciones, criptomonedas... comienza a obtener una segunda fuente de ingresos y luego haz una transición lenta a ese tiempo completo... (trabajar de 9 a 5) es una forma sin salida de vivir tu vida financiera, tú no saldrás adelante así”.

Aunque la frase más replicada fue su recomendación de renunciar de inmediato, en otras partes del video aclaró que esa decisión debía tomarse solo después de haber construido una fuente de ingresos paralela.

El video en cuestión desató múltiples reacciones. Algunos usuarios criticaron con dureza sus antecedentes, con comentarios como: “Estafó por todo su dinero” y “algunos de los peores consejos que he escuchado en mi vida, si todos hicieran eso, el mundo no funcionaría. No escuches a este tonto”. Otros, en cambio, defendieron su visión sobre la necesidad de escapar de la rutina laboral convencional. Un usuario escribió: “u$s60k a los 25 es BALLIN”, mientras otro recomendó: “No renuncies, guarda tu dinero, invierte en otra cosa y luego haz la transición lenta a eso y luego renuncia”.

La historia del verdadero "Lobo de Wall Street"

Belfort tuvo un salto a la fama por su historia personal que fue retratada en la película "El lobo de Wall Street", protagonizada por Leonardo DiCaprio y basada en la autobiografía del excorredor bursátil. El empresario se enriqueció en la década del 90' vendiendo acciones de bajo valor mediante maniobras fraudulentas, hasta que en 1999 fue condenado por fraude bursátil y lavado de dinero. Por esto, pasó 22 meses en prisión.

Tras su liberación, se reconvirtió como escritor y conferencista. Publicó dos libros que se tradujeron a 18 idiomas y se distribuyeron en más de 40 países. Su figura continuó generando polémica, pero también ganó influencia, especialmente en redes sociales.

En TikTok, donde acumula cerca de 3,5 millones de seguidores, comparte consejos sobre finanzas, inversiones y emprendimiento, con un estilo provocador que divide opiniones.

Jordan Belfort Donald Trump El empresario también opinó sobre lo ocurrido con los aranceles de Donald Trump.

La figura de Belfort sigue marcada por la contradicción entre su pasado delictivo y su presente como referente mediático. Él mismo reconoció sus delitos, integrándolos como parte de un relato de superación personal. Con frases impactantes como “morirás sin dinero”, busca generar reflexión e incentivar a asumir riesgos calculados.

Su consejo resonó especialmente entre quienes desconfían de la promesa de estabilidad que ofrecían los viejos esquemas laborales. La precarización de las pensiones y los cambios en la seguridad social alimentan la atracción por discursos que promueven independencia financiera y emprendimientos personales.