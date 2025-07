Patricia Bullrich cuestionó un informe pero defendió el aumento del presupuesto por "servicios no especificados"

Según el texto oficial, “la referencia al incremento a través del DNU 425/2025 es incorrecta. El aumento al que se refiere la nota, se da en la partida referida al Servicio Penitenciario Federal y no en la finalidad Inteligencia. Las modificaciones se realizaron para dar cumplimiento al funcionamiento correcto luego del traspaso del Servicio Penitenciario Federal que se encontraba bajo la órbita del Ministerio de Justicia hacía el Ministerio de Seguridad Nacional. Este traspaso trajo consigo no solo la estructura física sino también la financiera, es decir, se traspasaron los fondos necesarios para el funcionamiento del mismo”.

Sin embargo, cabe señalar que el artículo al que refiere la cartera que conduce Bullrich no menciona que el aumento en la categoría “Otros n.e.p” se deba al DNU 455/2025, sino que señala que el incremento indicado se dio entre enero y junio, antes de que el decreto antedicho haya sido emitido . Textualmente, en función de la información que aporta Datos Abiertos, el artículo en cuestión menciona: “Cualquiera que observe comparativamente el presupuesto del Ministerio de Seguridad desagregado, más allá de que recientemente sufrió cambios por medio del DNU Nº425, notará el crecimiento exponencial de la categoría “Servicios no especificados”.

No obstante, llamativamente la nota no hace referencia a los gastos reservados de Inteligencia en el título, sino a la categoría “otros n.e.p”. En el artículo, textualmente se consigna esto: “(…) “Otros n.e.p”, que pasó de $2.600 millones en enero a casi $49.000 millones en números redondos. Para mayor claridad y a modo de trabalenguas, se trata otros gastos no especificados dentro de los gastos no especificados”.

El párrafo siguiente dice: “Cabe precisar que entre los servicios “no personales” están los de ceremonial y protocolo, gastos reservados, servicios de vigilancia, pasantías, becas de investigación y la mencionada subcategoría “otros servicios n.e.p.”. Obviamente, esta representa, sin identificar el objeto del gasto, a aquellos que no están incluidos entre los anteriores, pero no se sabe cuáles son y, por lo tanto, no hay información pública sobre para qué se utilizan ni por qué crecieron de tal manera”.

Sorprende que, si se alude a este aspecto, no se haga referencia a los motivos por los cuales el Gobierno, apenas superada la mitad del año, utilizó más del 90% de los gastos reservados de la ex SIDE. Ni, mucho menos, por qué el área de Inteligencia pasó de representar el 0,14% del Presupuesto en 2021 al 0,24% en 2025 sin mayores explicaciones.