Rodolfo D'Onofrio confirmó que no será candidato a presidente de River y apoyó a Stefano Di Carlo

El secretario general de la institución toma cada vez más fuerza para ser el nombre del oficialismo en los comicios de diciembre. Jorge Brito ya confirmó que no seguirá al frente del club.

Rodolfo D'Onofrio confirmó que no se presentará en las elecciones de River.

De cara a las elecciones internas de diciembre, el expresidente de River Rodolfo D'Onofrio confirmó que no volverá a postularse para liderar la institución y adelantó que su apoyo irá al actual secretario general, Stefano Di Carlo , quien podría convertirse en el sucesor de Jorge Brito.

“No me voy a presentar como candidato porque yo creo que después de ocho años de haber estado, no hay que perpetuarse, hay que darle paso a los más jóvenes. Yo no creo en los salvadores, creo en los equipos, en grupos de gente”, sostuvo el presidente de River entre 2013 y 2021 en diálogo con Radio La Red.