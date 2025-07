Patricia Bullrich dejó la puerta abierta a una posible candidatura en octubre: "Si me lo piden lo voy a ser"

Patricia Bullrich: "Si me lo piden lo voy a ser".

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich , se refirió este miércoles a una posible candidatura por la Ciudad de Buenos Aires en las elecciones legislativas de octubre y aseguró que "si se lo piden" se presentará. Además, cuestionó el desdoblamiento electoral y no se mojó sobre una posible alianza con el PRO en la capital nacional.

La funcionaria fue consultada en una entrevista radial sobre una posible unión con los amarillos, tal como sucedió en la provincia de Buenos Aires, algo a lo que le puso paños fríos: "No estoy en la mesa de negociaciones. Veremos qué se evalúa respecto al tipo de acuerdo de la provincia y el tipo de acuerdo que se pueda hacer en la capital. Dejemos a los que están en esa mesa llevar adelante esa evaluación”.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, había hablado al respecto el lunes y había dado un primer indicio de apertura a la alianza: "No lo sé. No es algo que hayamos hablado todavía, pero no lo descarto".