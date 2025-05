Pelea de voceros candidatos: Laura Alonso dijo que Adorni "no conoce la Ciudad" y lo tildó de "muñequito de PlayStation"

“Nosotros no queremos una motosierra indiscriminada porque esta Ciudad tiene equilibrio fiscal y déficit cero, tiene una estructura de servicios públicos de alta calidad", sintetizó Alonso como slogan de campaña contra los libertarios, y se preguntó: " En el caso de Adorni me gustaría saber qué conoce de la Ciudad de Buenos Aires. Lo llevaron a cuatro esquinas", dijo en declaraciones a Radio Rivadavia.

Ni motosierra indiscriminada, ni desidia kirchnerista. En la Ciudad, es con el PRO. pic.twitter.com/Rx1RwNooTl — Laura Alonso (@lauritalonso) May 4, 2025

Durante la jornada, en una entrevista a FM Millenium, la vocera candidata calificó a Adorni de "muñequito de PlayStation" y aseguró: "No conoce la Ciudad y no entiende nada. No trajo un solo proyecto y si el que tiene es la motosierra, la Ciudad le va a decir que no. No sólo el PRO, sino los porteños. Sería bueno que recorra los barrios".