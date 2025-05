L-Gante rompió el silencio sobre su salud: qué enfermedad padece

En su visita al ciclo Almorzando con Juana, el cantante de cumbia 420 se refirió a su recital del 7 de mayo y expresó: " Se decía que iba a ser uno de los últimos shows, pero no creo que sea así . Es lo más próximo que tengo y después voy a estar atendiendo mi salud ".

Esto último hizo que, automáticamente, sea consultado al respecto, a lo que respondió: "Me encontré con algo… Fui a hacerme un chequeo general y me encontraron insuficiencia cardíaca y renal . Una válvula del corazón tiene un problema, la sangre marcha, pero vuelve un poco para atrás . Estoy con una dieta de comida".

Por último, L-Gante terminó su relato: "Después me han dado con todo en los medios. Así que, anteayer, me realicé un examen de orina y sangre que me dio toda la parte de sustancias negativo. Yo ya lo sabía, pero lo quería mostrar porque todos pensaban que era por eso". De esta manera, también buscó aclarar que está limpio en cuanto a sus adicciones.