PJ: Cristina Kirchner, Axel Kicillof y 48 horas clave en el peronismo

Tras la hermética reunión del jueves pasado a solas entre ambos, la ex presidente recibió en estricta reserva a un grupo de intendentes del conurbano. Una señal que, en el marco del proceso de unidad que avanza en la provincia de Buenos Aires, podría anticipar ruido político en algunos municipios. Ninguno de los jefes comunales que estuvo con Cristina quiso hablar ni dar detalles sobre el encuentro. Varios estarán mañana también en la reunión convocada por Kicillof a las 15:00 en la sede de la gobernación en La Plata. "Vamos a definir los pasos a seguir", adelantaron desde el entorno del mandatario bonaerense ante la consulta de Ámbito.

Los intendentes siguen de cerca la negociación de unidad entre Cristina y Axel. En la elección desdoblada del 7 de septiembre habrá ocho boletas distintas, una por sección electoral. Pero además cada uno de los municipios que integran las secciones presentará su propia papeleta para los concejos deliberantes. Ese tramo de la boleta es el que preocupa a los jefes comunales a quienes le urge blindar la unidad del peronismo para garantizarse la gobernabilidad en sus respectivos distritos.

Un caso paradigmático en la tercera sección electoral es La Matanza. Ni Fernando Espinoza ni Verónica Magario, vicegobernadora de Kicillof, se pronunciaron sobre la candidatura de Cristina. El silencio fue objeto de reproche de la mesa Cristina 2025 reunida la semana pasada en la Universidad Nacional de La Matanza. Desde allí se encargaron de recordar que la fiscalización electoral en ese municipio "cuenta con una sólida articulación entre sindicatos, organizaciones políticas y la UNLaM". Un mensaje de cara a las elecciones del 7 de septiembre en el principal bastión electoral del peronismo.

Cristina Kirchner, candidata

Algunos intendentes de la tercera como Mario Secco (Ensenada), Jorge Ferraresi (Aevllaneda) y Juan José Mussi (Berazategui) alientan una ola de candidaturas testimoniales de los jefes comunales en sus municipios para defender no solo los concejos deliberantes sino también la boleta seccional de la tercera que por ahora tiene a Cristina como única candidata confirmada.

Kicillof se desmarcó al definir, en el maco de sus atribuciones como gobernador, el desdoblamiento electoral y la eliminación de las PASO bonaerenses a pesar de la disconformidad de la expresidenta. Por eso en el encuentro del jueves pasado entre Cristina y Axel, además de reclamar apoyo a sus iniciativas en la Legislatura bonaerense, el gobernador planteó la necesidad de no presentar proyectos de ley sin su aval y articular con los intendentes el armado de las listas. Ese menú tensa, y deberá ser incluido, en la mesa de coordinación que acordaron conformar de cara al cierre de alianzas que de acuerdo al cronograma electoral operará dentro de un mes, el 9 de julio.

Esa comisión bipartita entre el cristianismo y el axelismo sigue sin conformarse. Esta semana podría haber novedades pero los negociadores de ambas partes parecen dispuestos a endurecer, mas que a flexibilizar, sus posturas. En el medio late la inquietud por la reunión de acuerdos que todos los martes se celebra entre los magistrados de la Corte Suprema. "El uso inminente del artículo 280 por parte de la Corte Suprema —que permite rechazar recursos sin brindar fundamentos— para cerrar la causa contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner sin revisión de fondo equivaldría a un acto encubierto de proscripción política. Esto recuerda el caso de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil", fue el posteo de Gregorio Dalbón, abogado de la ex presidenta.

Se arma el peronismo

En la Corte, por supuesto, reina también el hermetismo. Hasta que no haya una pronunciamiento del máximo tribunal, Cristina se seguirá moviendo como candidata. Lo confirmó este sábado desde Corrientes. "¿Pero si estoy tan acabada, por qué no me dejan competir y entonces me derrotan políticamente? A ver, dale. Dale, a ver. Mirá como tiemblo”, sostuvo la ex presidenta. Cualquier fallo adverso de la Corte Suprema tendría también impacto en el armado bonaerense del peronismo y en especial en el proceso de unidad que encaran Cristina y Kicillof. La tensión se mantendrá al menos hasta el 19 de julio cuando deberá oficializarse la candidatura de la titular del Consejo Nacional del pJ por la tercera sección, siempre y cuando el máximo tribunal no se expida antes de esa fecha.

La expectativa en torno a una pronta resolución de la Corte sobre la posible detención de Cristina se precipita a semanas del fracaso del proyecto de Ficha Limpia en el Senado que, si bien no le impedía a la ex presidenta ser candidata en las elecciones de medio término de septiembre o en las legislativas nacionales del 26 de octubre, la sacaba de la cancha para los comicios del 2027. En el Instituto Patria se plantean con suspicacia como se precipitó con tanta velocidad la posibilidad de que se pronuncie la Corte luego de la caída del proyecto de Ficha Limpia en la Cámara Alta.

El clima político terminó de enturbiarse este sábado con la detención de Juan Grabois luego de ocupar la sede del Instituto Nacional Juan D. Perón cerrado por directivas de Javier Milei en el maco de un supuesto recorte de partidas para blindar el equilibrio fiscal. Según Luis Rolle, jefe de la Policía Federal Argentina, el resto del dirigente social del peronismo fue también por directiva del Presidente, una revelación que vuelve a estremecer la vigencia del Estado de Derecho. "Son directivas del señor presidente, Javier MIlei, y de la ministra Patricia Bullrich", reveló el jefe policial durante la conferencia de prensa posterior a la detención de Grabois.