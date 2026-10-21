Provincia de Buenos Aires creó un mapa digital para impulsar las exportaciones de las pymes bonaerenses + Agregar ámbito en









La norma crea un registro de empresas exportadoras con domicilio en la Provincia, para sistematizar y difundir lo que producen y pueden vender al exterior. El Ejecutivo deberá designar la autoridad de aplicación.

Mariano Fuchila

El Gobierno bonaerense promulgó hoy la Ley 15.637, que crea el Mapa Digital de la Oferta Exportable de la provincia de Buenos Aires, a partir de su publicación este miércoles en el Boletín Oficial. La norma había sido sancionada por la Legislatura el 29 de septiembre.

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La ley define al mapa como un instrumento de gobernanza digital en materia de comercio exterior, con el objetivo de sistematizar, actualizar y difundir en forma permanente la oferta exportable actual y potencial de las empresas con domicilio social o fiscal en la Provincia, y así contribuir a la promoción de sus estrategias en los mercados internacionales.

Cómo funciona el mapa digital de oferta explotable Con ese fin, se crea un Registro de Empresas Exportadoras. Las firmas que soliciten su incorporación deberán aportar sus datos de contacto y el detalle de su oferta, y comprometerse a mantenerlos actualizados. La codificación de los productos se ajustará al Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías que rige a nivel internacional.

El texto establece que la plataforma deberá funcionar con los máximos estándares tecnológicos de integridad, seguridad y transparencia, para constituirse en un instrumento confiable de gobierno electrónico y gobierno abierto. La autoridad de aplicación, que será designada por el Poder Ejecutivo, deberá fijar los mecanismos para que empresas y organismos de comercio exterior aprovechen esa información con criterios de objetividad, simplicidad y accesibilidad.

El espacio virtual del mapa incluirá además una sección con la normativa actualizada en materia de comercio exterior y un canal de consultas para las empresas, con el objetivo de reducir la incertidumbre que genera un escenario en permanente cambio. La ley invita a los municipios a adherir y a usar la herramienta para visibilizar las fortalezas de los actores locales.

La iniciativa fue impulsada por el senador de Fuerza Patria Adrián Santarelli, obtuvo media sanción en el Senado en 2025 y fue convertida en ley por Diputados el 29 de septiembre. Al defender el proyecto, el legislador sostuvo que el mapa funcionará como una herramienta de gobernanza que permitirá a la Provincia y a los municipios que adhieran contar con información actualizada para diseñar estrategias de promoción y desarrollo exportador de las pymes. Según el texto aprobado en la Cámara alta, la incorporación al registro será voluntaria, por lo que cada empresa decidirá si quiere figurar en el mapa.

La Provincia creará un Registro de Empresas Exportadoras.