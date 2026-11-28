Para 2030, es probable que Brasil ya no sea nuestro principal socio comercial. China o India podrían tomar ese lugar y Asia será el destino de la mayoría de nuestras ventas al mundo. ¿Dejará el puerto de Buenos Aires de ser la principal puerta de importaciones y exportaciones?

Argentina tendrá acuerdos con 7 de las 10 economías más importantes en 2040 y con 8 de las 10 mayores economías globales en 2050.

Argentina puede llegar a exportar u$s200.000 millones en 2036. No si se alinean los planetas, sino si no se desalinean. El mapa exportador está cambiando y va a cambiar aún más. Neuquén será en 2030 la mayor provincia exportadora y, dentro de 10 años, el 70% de las exportaciones argentinas surgirá de lugares que están, como mínimo, a 500 kilómetros de un puerto. El corazón exportador, concentrado históricamente en Buenos Aires y la región pampeana, será diferente. La Ruta 9 y el tren que se instaló hace 150 años ya no serán los que definan la lógica exportadora.

Este cambio significa que hay que mejorar la logística para sacar nuestra producción, desburocratizar y eficientizar.

Para 2030, es probable que Brasil ya no sea nuestro principal socio comercial. China o India podrían tomar ese lugar y Asia será el destino de la mayoría de nuestras ventas al mundo. ¿Dejará el puerto de Buenos Aires de ser la principal puerta de importaciones y exportaciones?

Octubre fue el mes de mayores exportaciones de la historia de Argentina y, en los últimos 12 meses, se superó la barrera de los u$s100.000 millones vendidos al mundo. Influyó la guerra y el Estrecho de Ormuz , aunque también hubo más producción en el agro, la minería y el petróleo.

Aprovechar los acuerdos: los números muestran que, desde mayo hasta ahora, Paraguay y Brasil han aprovechado más las oportunidades, y sus exportaciones a la Unión Europea aumentaron un 37% y un 24%, respectivamente, frente a un crecimiento del 20% de las de Argentina.

Reducir al mínimo la burocracia exportadora: disminuir el sesgo antiexportador que tiene la economía argentina, con recuperos de IVA que nunca se pagan, restricciones, baja digitalización de trámites y otros obstáculos.

Más trenes: es un paso costoso y requiere mucha inversión, aunque reducir los costos de flete es fundamental para dar un salto de calidad en nuestras exportaciones, especialmente en productos con precios internacionales fijos, como los del agro o la minería.

Mejorar la logística hacia el Pacífico: hay un solo paso principal que se suspende por la caída de nieve. Hay que eficientizar Pino Hachado y habilitar uno más en el norte, entre San Juan o La Rioja.

Está bien: pasó el tren y estábamos en la plataforma para tomarlo. El escenario hubiera sido otro si hubiéramos tenido que importar petróleo a este precio.

Una deuda pendiente del sector exportador y de todo el comercio exterior es la visión que tiene sobre esto la opinión pública en general, el ciudadano de a pie. En muchas noticias o textos de comercio exterior nos encontramos con comentarios negativos sobre los récords de exportaciones o sobre empresas que logran ventas a mercados especiales.

También le pasó al agro, donde mucha gente no comprende sus discusiones y los pedidos parecen reclamos sectoriales. Lo mismo ocurre con la industria y el debate sobre proteccionismo versus pérdida de empleo.

Creo que todos estos sectores deben mejorar la comunicación sobre el contexto, lo que generan, su impacto y demás.

Para 2036, se podrían exportar u$s40.000 millones de minería, según distintos analistas, con el cobre como principal actor de este salto, y u$s50.000 millones de petróleo y gas. Son u$s90.000 millones provenientes de los dos nuevos sectores exportadores de Argentina.

Con una baja de retenciones y sin brecha cambiaria, la Bolsa de Comercio de Rosario proyecta una producción de 172,3 millones de toneladas hacia 2035, con un valor de u$s50.100 millones.

El resto del salto necesita retenciones más bajas o nulas, más acuerdos comerciales, infraestructura logística y un tipo de cambio que no frene la exportación. Podría ser importante un RIGI Pyme o Agroindustrial que acelere la transformación de los granos e impacte en el valor agregado.

La participación de Argentina en el comercio mundial

Argentina tenía una participación del 0,81% en las exportaciones globales, frente al 1% de Brasil y algo más del 1% de China, en 1960. Nuestra participación cayó casi constantemente, hasta llegar a su mínimo histórico del 0,29% en 2023 -año de sequía-. Luego, desde 2024, comenzó a observarse una recuperación.

El aumento en la participación argentina en las exportaciones globales llegó al 0,37% el año pasado y sería de casi el 0,4% para fines de 2026.

Para profundizar la comparación con nuestra representación en 1960, si se cumplen los pronósticos y duplicamos nuestras ventas externas en 2036, nuestra participación rondaría entre el 0,57% y el 0,65% del comercio global. Aún faltaría mucho para alcanzar lo que representábamos en 1960, aunque sí sería un salto significativo.

Los acuerdos comerciales firmados y los próximos a firmarse, como los de Japón, Canadá o Indonesia, nos pondrían en una situación estratégica. Tendríamos acuerdos con 7 de las 10 economías más importantes en 2040 y con 8 de las 10 mayores economías globales en 2050.

Tendremos acceso preferencial a los mercados más interesantes, a diferencia de comienzos de siglo, cuando carecíamos de esos acuerdos, mientras Chile, Perú y México sí los poseían. Y eso se notó en su mejor desempeño exportador.

Especialista en Comercio Internacional. Docente de la Universidad Nacional de Córdoba.