La campaña 2025/2026 superó en 30 millones de toneladas al ciclo anterior. El maíz y el trigo impulsaron el crecimiento, mientras que las exportaciones podrían alcanzar los u$s44.869 millones.

De acuerdo con las cifras oficiales, la producción de los 17 cultivos relevados superó en 30 millones de toneladas los 141 millones registrados durante la campaña 2024/2025.

La producción de granos alcanzó un récord histórico de 171 millones de toneladas durante la campaña 2025/2026 , lo que representó un crecimiento del 21% respecto del ciclo anterior, según informó la Secretaría de Agricultura de la Nación. El resultado estuvo impulsado principalmente por el aumento de las cosechas de maíz y trigo, en un escenario de condiciones climáticas favorables y mayor incorporación de tecnología.

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De acuerdo con las cifras oficiales, la producción de los 17 cultivos relevados superó en 30 millones de toneladas los 141 millones registrados durante la campaña 2024/2025. La superficie sembrada también alcanzó un máximo histórico de 44,6 millones de hectáreas , con una expansión de 900.406 hectáreas, equivalente al 2,1% interanual.

El salto productivo también tendría un impacto significativo sobre el ingreso de divisas. Si bien la Secretaría de Agricultura no difundió estimaciones oficiales sobre el valor de las exportaciones, cálculos privados ubicaron las ventas externas en torno de u$s44.869 millones , un incremento del 34,5% frente a los u$s33.371 millones atribuidos al ciclo anterior.

El maíz se consolidó como el principal cultivo argentino en términos de volumen , con una cosecha de 72,5 millones de toneladas, frente a los 51,69 millones de la campaña anterior. De esta manera, aportó 20,81 millones de toneladas adicionales y explicó buena parte del crecimiento de la producción agrícola.

La expansión estuvo acompañada por un incremento de la superficie sembrada, que pasó de 9,2 millones a 11,5 millones de hectáreas, una diferencia de 2,3 millones.

El trigo también registró un fuerte avance. Su producción alcanzó los 27,8 millones de toneladas, frente a los 18,51 millones del período previo, con una superficie sembrada de casi siete millones de hectáreas.

En contraste, la soja mostró un retroceso en volumen, aunque mantuvo su posición como segundo cultivo de mayor producción. Según los registros oficiales, la cosecha fue de 49,3 millones de toneladas, por debajo de los 51,51 millones del ciclo anterior. La superficie destinada a la oleaginosa se redujo de 17,9 millones a 16,2 millones de hectáreas.

El girasol fue otro de los cultivos con resultados positivos. Su producción aumentó de 5,59 millones a 7,61 millones de toneladas, mientras que la cebada pasó de 4,82 millones a 5,57 millones.

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Otros productos, en cambio, registraron caídas. El sorgo redujo su producción de 2,85 millones a 2,29 millones de toneladas, mientras que el arroz bajó de 1,63 millones a 1,40 millones. También retrocedieron el maní y el algodón.

Clima, tecnología y retenciones: las claves detrás del récord agrícola

La Secretaría de Agricultura atribuyó el crecimiento de la producción a una combinación de factores, entre los que destacó las condiciones climáticas favorables, la inversión de los productores, la incorporación de tecnología y las mejoras en las variables macroeconómicas vinculadas con las medidas del Gobierno.

El hecho de que la producción haya crecido un 21%, frente a una expansión de apenas 2,1% en la superficie sembrada, refleja una mejora de los rendimientos agrícolas.

En ese sentido, el organismo destacó la utilización de herramientas de agricultura de precisión, maquinaria, sistemas de riego, tecnologías digitales y organismos genéticamente modificados.