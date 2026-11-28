El país caribeño busca apalancarse en su importante sector turístico y sus zonas francas para sumar valor agregado a una economía golpeada por el incremento de los precios internacionales de la energía.

Enviado especial a Punta Cana - Uno de los focos turísticos más importantes de América Latina, República Dominicana busca aprovechar esa experiencia como plataforma para convertirse en un hub logístico en el Caribe . La iniciativa ocurre en un contexto en el que sufre las consecuencias del alza internacional en los precios de la energía , lo que la obliga a elegir entre resignar recursos fiscales o morigerar el impacto sobre la economía dominicana.

Fue en el marco del World Government Summit Latin America and Caribbean Dialogue (WGS) , realizado por Emiratos Árabes Unidos en la nación caribeña, que el presidente de República Dominicana, Luis Abinader , mencionó que el país aspira a convertirse en un hub logístico regional, a la manera de Panamá.

"Nuestra ubicación geográfica nos ofrece una ventaja privilegiada. Pero sabemos que la geografía por sí sola no puede abrir oportunidades", afirmó el mandatario en la inauguración del evento, del que participó Ámbito .

"Lo que las convierte en prosperidad son las decisiones que tomamos. Y por eso queremos seguir consolidándonos como un centro logístico y productivo que acerque nuestras regiones ", agregó el mandatario.

Repasó la diversificación de la economía dominicana desde finales de los ochenta -hasta entonces focalizada en la exportación de materias primas- de la mano del desarrollo del turismo. De hecho, en 2025 el país recibió 11,6 millones de visitantes extranjeros , lo que lo ubicó como el segundo país de América Latina con mayor número de visitantes, solo por detrás de México.

"Este año espero llegar a 12,3-12,4 millones. Vamos a recibir muchos más turistas que la población que tenemos y le quiero decir que apenas está empezando el turismo en la República Dominicana", auguró Abinader.

Comentó el caso del Aeropuerto Internacional de Punta Cana y su importancia para apalancar el desarrollo logístico a partir del turístico: "No es solamente un aeropuerto donde está llegando cerca del 67% de todos los pasajeros del país, sino que también se ha convertido en un centro logístico de arreglos de avión".

Luis Abinader, presidente de República Dominicana: "Nuestra ubicación geográfica nos ofrece una ventaja privilegiada".

Zonas francas y la inversión de Google

Además, destacó la importancia del desarrollo de las zonas francas en el país para fomentar las exportaciones con mayor valor agregado. "Hablamos ya de casi u$s3.000 millones de exportaciones en equipos y dispositivos médicos", afirmó el jefe de Estado, que también mencionó las exportaciones por más de u$s1.300 millones en equipos electrónicos.

Y recordó que a principios de año Google anunció una inversión de más de u$s500 millones en el país para construir su primer puerto de intercambio digital, el cual funcionará como nodo de conectividad para servicios en la nube, inteligencia artificial y tráfico de datos regional.

Se trata del primero en América fuera de Estados Unidos. "Nos va a multiplicar por mucho la rapidez y la conectividad. Eso nos va a ayudar también con el establecimiento de toda la industria digital", finalizó.

Una economía no exenta de problemas

El panorama trazado por Abinader, sin embargo, no deja de estar enmarcado en un contexto internacional adverso, marcado por la volatilidad en los precios del petróleo a causa de la guerra en Medio Oriente y la invasión rusa a Ucrania.

En diálogo con Ámbito, el ministro de la Presidencia de República Dominicana, José Ignacio Paliza, afirmó que el Gobierno lleva "casi cuatro años subsidiando los combustibles de una forma u otra".

"Nos pega muy duro porque nosotros no producimos una gota de hidrocarburos, de petróleo, ni de ninguno de sus derivados, de forma que todo lo que consumimos lo importamos", señaló.

José Ignacio Paliza, funcionario cargo del Ministerio de la Presidencia.

Mencionó que "hoy es más complejo porque no solamente ha aumentado durante mucho tiempo el precio del petróleo como tal, sino que los derivados están aún mucho más altos".

Y agregó que refinan "apenas entre un 20% y un 30%" de sus necesidades de combustible, por lo que también tienen que importar "muchos (productos) terminados, muchos refinados".

Reconoció que, para mantener el crecimiento económico, el Gobierno ha tenido que hacer "sacrificios fiscales", entre los que destacó un subsidio al precio de los combustibles "que se aproximará casi a los u$s1.000 millones".

Además, dijo que, para mantener los vuelos con destino a República Dominicana, debieron utilizar parte de los ingresos tributarios del Gobierno "para subsidiar o apoyar la comercialización de asientos de algunas líneas y vuelos", para que no sean reemplazados por otros destinos. "Luego es muy complicado recuperarlos", se lamentó.