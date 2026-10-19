Las exportaciones de las pymes alcanzaron su mayor valor en 13 años + Agregar ámbito en









El ministro de Economía, Luis Caputo, festejó que las exportaciones récord tras un alza de 23% en los primeros nueve meses del año. Alcanzaron los u$s8.330 millones.

El ministro de Economía, Luis Caputo, festejó que las exportaciones récord tras un alza de 23% en los primeros nueve meses del año.

Las exportaciones pymes crecieron 23,2% entre enero y septiembre frente al mismo período de 2025 y alcanzó los u$s8.330 millones. De esta manera, alcanzaron su mayor valor más alto desde 2013.

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El ministro de Economía, Luis Caputo, festejó el dato positivo. Y precisó que 7.061 empresas pyme realizaron exportaciones en los primeros nueve meses del año, un 7,3% por encima de 2023.

Las exportaciones de microempresas crecieron 25,1%, en tanto las de Pequeñas y Medianas empresas aumentaron 27,1% y 20,9%, respectivamente.

En términos de rubros, las exportaciones de Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA), de Manufacturas de Origen Industrial (MOI) y de Productos Primarios (PP) se incrementaron 32,7%, 22,8% y 21,2%, respectivamente. Por el lado de los Combustibles y Lubricantes, que representan una porción menor en este universo, registraron una variación negativa de 31,1%.

A nivel de partidas, las posiciones que tuvieron el mayor incremento en el valor exportado fueron productos derivados de la soja, miel natural, semillas de girasol, pescado congelado, crustáceos, cebollas, ajos, puerros y cítricos.

Este lunes, el INDEC dará a conocer la balanza comercial a las 16 horas.

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