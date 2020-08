Cafiero: "Macri no tiene idea lo que está pasando en Argentina en este momento"

"¿Cuál fue su compromiso de Macri ante la pandemia? Ninguno, firmar solicitadas nada más. El está muy alejado realmente, no tiene idea lo que está pasando", dijo el jefe de Gabinete, y agregó que no sabe "si motoriza o no" la convocatoria realizada a través de las redes sociales para el lunes, en distintos puntos del país.

"Me tiene sin cuidado. Bastante daño nos hizo durante cuatro años", agregó Cafiero, quien criticó al expresidente por su viaje a Francia en medio de la pandemia.

Por último, Cafiero diferenció a la oposición que gestiona al señalar que "esa oposición tiene la misma angustia que tenemos nosotros porque esa es la Argentina que lucha contra la pandemia".