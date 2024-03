Senado: Victoria Villarruel convocó a una sesión para el jueves para tratar el mega DNU de Javier Milei

Por la noche, la titular del Senado envió la citación a los miembros de la cámara para que se presenten el 14 de marzo a la sesión especial que comenzará a las 11 de la mañana en la que, entre otras cosas, se tratará el megadecreto que dictó Milei el 20 de diciembre pasado.

SENADO DNU 7023.pdf

DNU de Javier Milei: el oficialismo se enfrentaría a un rechazo en el Senado

La vicepresidenta Villarruel evitó durante semanas los pedidos formales realizados por el bloque de Unión por la Patria, que conduce José Mayans, y otros de bloques federales, incluido un radical, para que el DNU desembarque en el hemiciclo senatorial. Sin embargo, en las últimas horas se supo que el decreto estará próximo a ser tratado en la cámara alta.

En el Senado, el oficialismo lleva las de perder ya que no cuenta los votos necesarios para que el DNU sea aprobado, por lo que se espera un rechazo por parte de los bloques opositores. De ser así, continuará siendo válido hasta tanto no sea rechazado en Diputados.

Además del mega DNU de Milei, se pondrán a votación otros proyectos que quedaron en el aire del 2023. Entre ellos, se encuentran el acuerdo con Turquía y China para evitar la doble imposición tributaria sobre la renta y prevención de la evasión y la elusión fiscal.

También se aprobará la autorización para que Milei pueda ausentarse del país durante el 2024 y la modificación del Código Penal con respecto a la prevención y represión del lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Guillermo Francos: "Milei puede gobernar sin el DNU y la ley Bases"

El ministro de Interior, Guillermo Francos, sorprendió este martes al considerar que el presidente Javier Milei "puede gobernar sin el DNU, sin la Ley de Bases sin ningún problema" en "este tramo" de su administración.

Consultado sobre posibles obstáculos políticos que pueda imponerle la oposición al Gobierno, el funcionario respondió: "El presidente tiene la convicción de que puede gobernar sin el DNU, sin la ley Bases sin ningún problema, y sin la reforma fiscal, en este tramo de su gobierno".

Para el ministro, la reducción abrupta del gasto público y la consecuente caída fuerte de la inflación abre un horizonte muy cercano para el levantamiento del cepo".

"Va a seguir cayendo la inflación porque esto se está viendo. Con eso, va a llegar un momento próximo donde el presidente pueda decir hoy levantamos el cepo y entonces la economía argentina a pegar el rebote", aseguró al participar de una nueva edición del AmCham Summit.