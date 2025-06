Patricia Bullrich minimizó la marcha en apoyo a Cristina Kirchner y aseguró que asistieron 48.000 personas

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich , aseguró que la movilización en apoyo a la expresidenta Cristina Kirchner , que tuvo lugar en Plaza de Mayo, no superó los 48.200 asistentes en su pico máximo de concurrencia . Así, la funcionaria minimizó las estimaciones de los organizadores, quiénes contabilizaron cerca de un millón de asistentes durante toda la jornada.

En una búsqueda por minimizar el apoyo de un sector a la expresidenta - a raíz del inicio de su prisión domiciliaria tras la ratificación de la condena por parte de la Corte Suprema - la ministra de Seguridad afirmó que "hubo 48.000 personas" en la marcha del día miércoles. " Hasta contamos a la gente que había en la casa de Cristina Kirchner. No nos quedamos cortos", sentenció la ministra.

image.png Las imágenes panorámicas de la movilización por Cristina. Partido Justicialista

La ministra compartió los cálculos durante una entrevista en Radio Mitre. Al escuchar la cifra, el propio conductor del programa - Eduardo Feinmann - cuestionó: "¿No es muy poco?".

Cabe destacar que, más allá de lo ocurrido en la Ciudad de Buenos Aires, también hubo marchas en las provincias de Tucumán, Chaco, Mendoza, Formosa, La Rioja y Salta, Santa Fe, provincia de Buenos Aires (Mar del Plata) y Río Negro.

Patricia Bullrich detalló la cantidad de custodios con los que cuenta Cristina Kirchner

Por otro lado, la titular de Seguridad de la Nación también detalló cuántos efectivos actualmente están asignados a la custodia de Cristina Kirchner. “Deben ser cerca de 80 o 90 personas, aunque es un poco menos. No tengo el número exacto”, afirmó.

En este sentido, la ministra reveló que aún no mantuvo contacto con la Justicia para revisar el dispositivo de Seguridad, aunque reconoció que "nos gustaría poder determinarlo". Un punto clave para esto es enumerar los distintos domicilios que posee la exmandataria en el país.

Sobre la marcha y la jornada de movilización, la ministra se defendió de las críticas que recibió por el operativo de Seguridad, en el que efectivos detuvieron numerosos micros que ingresaban a Capital - sin autorización judicial - para revisar a los viajeros, requisarlos y fotografiar sus DNI.

Patricia detención escolares.mp4 El momento de la detención del micro escolar.

Tal fue el nivel de control que estableció la ministra que los efectivos policiales incluso frenaron un micro escolar que trasladaba alumnos del primario al Planetario. "Paramos los micros porque muchos no estaban habilitados o no eran adecuados para circular. No fue contra la gente, fue para garantizar seguridad”, justificó.