"Sumar fuerzas": primeros gestos de distensión entre Axel Kicillof y La Cámpora en Fuerza Patria

El gesto de distensión a una semana del cierre de listas apunta a ordenar internamente la campaña de Fuerza Patria ante la urgencia de obtener un resultado electoral favorable teniendo en cuenta que el gobernador no solo pone en disputa bancas de la Legislatura provincial sino que también los intendentes, muchos de los cuales son candidatos en sus distritos, ponen en juego las mayorías en los concejos deliberantes frente a la alianza de La Libertad Avanza y lo que queda del PRO de Mauricio Macri.

En ese contexto, el peronismo bonaerense busca instalar como lema de campaña "Sumar fuerzas", para potenciar esa especie de diversidad en la unidad que representan los sectores del Movimiento Derecho al Futuro de Kicillof, La Cámpora de Máximo Kirchner y el Frente Renovador de Massa. Tanto que esta mañana, el exintendente de Tigre salió con un posteo en redes sociales para reforzar el concepto en el marco de la participación de baja intensidad que tendrá de cara a los comicios del 7 de septiembre donde al menos para esta semana no tiene actividades programadas.

Sumar fuerzas. Las de nuestra gente. pic.twitter.com/9lUPioGuMM — Sergio Massa (@SergioMassa) July 27, 2025

Las candidaturas de intendentes del peronismo como Diego Nanni por la Segunda Sección, Mayra Mendoza y Mariano Cascallares por la Tercera Sección, reflejan la importancia estratégica que el peronismo le otorga a este primer turno electoral del 7 de septiembre que, de acuerdo a la interpretación que hacen al menos cerca de Cristina Fernández de Kirchner, podría determinar también el resultados de las elecciones nacionales legislativas que se realizarán apenas un mes y medio después, el 26 de octubre.

Con esa lógica se motorizaron no los armados de listas sino también los gestos de unidad y proximidad de este fon de semana en Fuerza Patria. Casi bajo la lógica de que no hay octubre sin un triunfo en septiembre. Sin embargo por debajo la tensión persiste en especial en relación a la reemplazante de Cristina en la tercera sección electoral. Se trata de Verónica Magario, cabeza de lista en la Tercera Sección y blanco de criticas de La Cámpora que impulsa un armado propio en La Matanza tras no perdonarle a la vicegobernadora su falta de apoyo explícito a la candidatura de Cristina para la presidencial del PJ.

Axel Kicillof en Lomas de Zamora

El viernes pasado, en Lomas de Zamora, Kicillof encabezó la inauguración de las obras de ampliación de la sala de diagnóstico del Hospital Provincial Luisa Cravenna junto al ministro de Salud, Nicolás Kreplak, el intendente local, Federico Otermín y a su par de Almirante Brown, Mariano Cascallares, donde se entregaron también tres ambulancias para fortalecer la gestión de emergencias en el distrito.

"Seguimos sumando toda la fuerza necesaria para defender la salud y las obras que necesita nuestro pueblo, frenar el ajuste de Javier Milei. En nuestra provincia el Gobierno nacional paralizó mil obras de cloacas, viviendas, escuelas y rutas que son fundamentales", fue la arenga del gobernador con un discurso de campaña que busca polarizar su gestión con la motosierra de La Libertad Avanza.

Tenemos una tarea: SUMAR FUERZAS para frenar a Milei y defender el futuro.



La boleta de #FuerzaPatria es el instrumento. Un escudo para proteger a las y los bonaerenses.



7 de septiembre pic.twitter.com/8vP4RHqiIj — Axel Kicillof (@Kicillofok) July 27, 2025

La recorrida de Kicillof continuó ese mismo día por Quilmes, distrito gobernado por Mayra Mendoza, candidata por la Tercera y una de las principales referentes de La Cámpora. “Aunque se denominen La Libertad Avanza, en materia de derechos son una libertad que atrasa, estamos viviendo uno de los ataques más violentos y despiadados contra el sistema universitario, científico y tecnológico de toda la historia argentina", advirtió el gobernador junto a su jefe de gabinete, Carlos Bianco.

"Este 7 de septiembre tenemos la oportunidad de votar la boleta de Fuerza Patria, que es la boleta que defiende a la universidad pública y gratuita”, agregó el mandatario provincial en el cierre del Encuentro Bonaerense de Ciencia y Universidad junto a Magario y la intendenta Mendoza.

Acto de Máximo Kirchner

Los gestos de reagrupamiento del peronismo se completaron esta sábado en Hurlinham, municipio donde manda le intendente de La Cámpora, Damián Selci y donde se realizó un plenario de Fuerza Patria que mostró a Máximo Kirchner abrazado junto a Guillermo Moreno. Allí el titular del PJ de la provincia de Buenos Aires tuvo palabras de apoyo para la gestión de Kicillof.

"Milei parece el presidente de las fuerzas de ocupación no del país. También esas limitaciones, ese corsé que impone la política de Milei sobre los deseos y la voluntad, ya sea de un rector de una Universidad, de un intendente como es Damian (Selci), o del gobernador de la provincia de Buenos Aires (Axel Kicillof) es lo que tenemos que tener en cuenta. Tenemos que estar lo más atentos posible, con los ojos abiertos y tratando de hablar entre nosotros y nosotras para afrontar estos momentos que miren, amigas y amigos de Hurlingham, me encantaría poder decirles que esto va a salir bien, pero esto va a salir mal", fue la advertencia de Máximo.

A ese encuentro se sumó además una marcha de antorchas por un nuevo aniversario del fallecimiento de Eva Perón organizada en el municipio de Moreno, a cargo de la intendenta Mariel Fernández, también de La Cámpora, donde se difundió un mensaje de Cristina con fuerte criticas al discurso de Peter Lamelas, embajador propuesto por Estados Unidos para la Argentina.