Ciudad: desde el lunes será obligatorio el uso de tapabocas en espacios públicos

"Ante el crecimiento de casos y el aumento de la circulación pública de personas, el Gobierno porteño decidió extender el uso del tapabocas. Se debe a que dos de cada tres personas no presentan síntomas o tienen síntomas leves y el tapabocas disminuye la posibilidad de contagio", explicó la administración de Horacio Rodriguez Larreta.

Desde el 15 de abril se dispuso la obligatoriedad del tapabocas para ingresar o permanecer en locales comerciales, en dependencias de atención al público sean públicas o privadas y en medios de transporte público en el ámbito de la Ciudad . Ahora se incluye también el uso del tapabocas para circular y permanecer en el espacio público.

La Ciudad ya había recomendado usar el barbijo casero en todo momento, resaltando que "como tapabocas sirve cualquier elemento que pueda cubrir boca, nariz y mentón de fabricación casera con pañuelos y telas" y que "no hace falta ni máscaras ni barbijos".

La resolución entrará en vigencia a las 0 horas del lunes 4 y desde ese momento será efectiva la fiscalización y denuncias al 147, indicó la Ciudad.

Para quienes no respeten la medida se prevén multas que irán desde $ 10.700 a $ 79.180 y/o clausura y/o inhabilitación en caso de comercios.

Por otra parte, recordaron que además sigue prohibida la comercialización en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires de los barbijos sanitarios N95 a cualquier persona que no acredite ser profesional o personal del servicio de salud y a las personas jurídicas que no tengan por objeto la prestación de ese servicio, modelo está autorizado por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica para uso médico y se busca no desabastecer el mercado.