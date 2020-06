Charlas de quincho

Fuerte sismo generaron en las últimas horas las palabras de Luis Majul sobre un plan para demoler a periodistas, donde él está en el centro del ataque. En la familia de la señal C5N no habría disgusto en mantener, previa convocatoria de oficio judicial, un face to face entre los accionistas y el periodista. Parece que los accionistas no guardan buen recuerdo del creador de La Cornisa, pero se entusiasman con la sola idea de conversar. ¿Irá?

Muy comentada el fin de semana la “cumbre” de seguridad encabezada por la ministra Sabina Frederic con casi medio centenar de entidades de la producción y el comercio agroindustrial, cada vez más preocupados por la ola de delitos en zonas rurales, que días atrás llegaron hasta la muerte de un productor tucumano, pero que hasta ahora no tuvieron mayor información oficial. Y el encuentro tuvo condimentos variados ya que, por un lado, participaron varios ministros de la cartera, como Luis Basterra (Nación), Javier Rodríguez (Buenos Aires), Sergio Busso (Córdoba), Juan Bahilo (Entre Ríos), aunque el que más expectativa despertó fue Daniel Costamagna (Santa Fe), dadas sus dos presentaciones de renuncia hace 15 días atrás, a partir del caso Vicentin (muy silencioso en las últimas jornadas, aunque se estaría trabajando “activamente” con el Gobierno nacional para avanzar en una resolución al conflicto de la aceitera). Por las empresas la voz cantante fue para el titular de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, José Martins, aunque también se emitió un comunicado por el incremento de delitos, incluyendo el sabotaje de los ahora famosos silobolsas, donde se almacenan granos cosechados, y aún no vendidos, entre otras cosas (suplementación, fertilizantes, pasto, etc.). Dicen que, zoom mediante, Frederic se comprometió a proponer que este último delito sea tratado en las próximas semanas en el Consejo de Seguridad Interior, y también afirmó que, “aún cuando no se trate de un delito federal, es posible que el Consejo de Seguridad Interior genere acciones preventivas sobre la base de la información que compartan los ministerios provinciales de Seguridad y los del área de Agricultura y Producción”, en un intento de descomprimir la tensión creciente en varias regiones, como la escalada de elucubraciones al respecto, y el malestar de los gobernadores de las provincias centrales más comprometidas.

La prórroga, por otros 20 días, y el endurecimiento de las condiciones de la nueva cuarentena, ahora hasta el 17 de julio, fueron, sin duda, uno de los asuntos más abordados, en especial por la gente de empresas que debe soportar tanto el peso de las restricciones como las limitantes para producir y operar. Tanto así que se dice que la conducción de un gran banco asiático de desembarco bastante reciente en el país le pidió al personal que “pernocten” en sus lugares de trabajo, para lo cual procedieron a acondicionar las oficinas, debido a las nuevas restricciones para movilizarse los “no” esenciales. Pero ese es sólo uno de los aspectos, ya que lo que más desvela hoy a las empresas es cómo afrontar el pago de las nóminas, más el aguinaldo, cuando las ventas se derrumbaron en general; la actividad industrial que retrocedió 20% en mayo según Fiel, siguió cayendo durante junio, y el comercio atraviesa las mismas alternativas, a excepción de algún rubro como alimentos, limpieza o algunos medicamentos, lo cual incluye obviamente la recaudación en los distintos niveles, y todo lo que está atado a los ingresos públicos.

Vamos a terminar con un chiste con una pizca de humor negro.

Había un grupo de amigos inseparables, excompañeros del secundario, entre los que uno de ellos, Pepe, era el eterno optimista, esa clase de personas que ante cualquier situación adversa repite: “Bueno, no está tan mal, podía haber sido peor”. Un sábado, como de costumbre, se reúnen en la canchita de básquet donde suelen jugar, pero esa vez otro de ellos, Pancho, no aparece. Y Pepe pregunta:

-¿No viene Pancho?

Los otros lo observan sorprendidos y Alejandro, un tercer amigo, le dice:

-No puedo creer que no te hayas enterado de lo que pasó con Pancho...

-No, no sé nada...; ¿qué pasó?

-Que hace cuatro días llegó a su casa, encontró a su mujer acostada con otro, los mató a los dos y después se mató él.

-Bueno, no está tan mal, podía haber sido peor -responde Pepe.

La reacción saca de quicio a los demás y Alejandro le grita:

-¡Pero cómo podés ser tan animal! Una cosa es ser optimista y otra bruto. ¿De qué otra forma podía haber sido peor?

-Que si eso pasaba hace ocho días, hoy yo no estaría vivo.