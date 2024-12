Se vende la Casa G, pionera en la construcción sustentable en Argentina

La casa que inspiró grandes ideas

“En lo personal vivir en La Casa G me ayudó a conectarme con la naturaleza de una manera distinta. Fue lo que me impulsó a introducirme en el mundo de la biomimética y resolver desafíos de innovación abierta para organizaciones como la NASA, Naciones Unidas, Volkswagen y Enel. Por ejemplo, observando las libélulas, abejas y colibríes en el jardín tuve la inspiración para diseñar una solución para la NASA y el Comando de las Fuerzas Especiales del Ejército de los Estados Unidos. Concretamente un casco de realidad aumentada que recibe vía laser las imágenes termográficas captadas por los drones que sobrevuelan un área de desastre, permitiendo que los rescatistas puedan visualizar las siluetas de los cuerpos atrapados bajo los escombros”, comentó Karamanian. "Años más tarde, la casa me aportó la inspiración necesaria para desarrollar el paseo costero de la isla más sostenible del mundo que se construye en Bali bajo los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas”, agregó.

Características de la casa sustentable

La casa G tiene un montón de características que la hacen 100% sustentable. Se destacan entre ellos, por ejemplo, su diseño bioclimático. La implantación en el terreno y la orientación de las plantas fueron realizadas adoptando estrategias de climatización pasiva, aprovechando los beneficios de la luz solar y las ventilaciones cruzadas.

Por otro lado, la ubicación de la piscina permite que el aire caliente proveniente del norte descienda su temperatura al pasar sobre el espejo de agua. Las ventanas con orientación norte son de tamaños generosos mientras que las orientadas hacia el sur son más pequeñas. El living cuenta con una sección central de doble altura, con un ventanal superior de apertura regulable que aprovechando el efecto chimenea, permite mantenerlo fresco en verano y aporta iluminación natural.

La vivienda cuenta con aislaciones térmicas eficientes en techo y muros. Además, utiliza energías limpias y renovables. La Casa funciona exclusivamente con energía eléctrica.

En cuanto a la climatización cuenta con un sistema con bomba de calor y tecnología inverter, conocido como aerotermia. “No solo resulta ecológico ya que no genera emisiones, sino que cuadruplica la eficiencia de un sistema de gas”, explicó Karamanian.

La casa cuenta con 4 colectores solares ubicados en el techo, orientados hacia el norte. Éstos, calientan aprovechando las radiaciones solares, permitiendo un ahorro anual mayor al 85%. Cuenta también con filtrado de agua potable: “el agua del suelo en la provincia de Buenos Aires contiene cantidades de arsénico que exceden lo recomendado por la OMS. Para evitar el consumo de agua envasada utilizamos un sistema de osmosis inversa”, resaltó Karamanian.

Entre otras características, se colectan aguas de lluvia de techos y balcones que se almacenan en tanques de 10.000 litros enterrados en el jardín para utilizar en riego, inodoros, limpieza de la casa, etc.