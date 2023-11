Tarifas, prepagas, transporte y alimentos: las subas “reprimidas” que augura Milei

El presidente electo anticipó que su programa económico estará atravesado por la desregulación de precios . Es decir, quitar el peso regulatorio del Estado sobre la venta de bienes y servicios. Según las consultoras 1816 y Romano Group , las tarifas , los alimentos y bebidas no alcohólicas, el transporte , la salud , la comunicación , bienes y servicios varios y la educación son los sectores que descuentan sincerar sus precios. Cuáles podrían ser las subas más alarmantes.

El rubro alimentos y bebidas no alcohólicas experimenta fuertes subas tras la victoria de Milei en el balotaje. Según la consultora PxQ, la variación acumulada desde el inicio del mes es del 10,6%. Solo el jueves poselecciones, el pan y las gaseosas subieron casi 5%. Aunque más de 50.000 productos tienen como última pauta de aumentos de Precios Justos el 12% la semana pasada y el 8% el 4 de diciembre, supermercadistas confirmaron a Ámbito que las remarcaciones iniciales no se retrotrajeron. En los almacenes tampoco. Fernando Savore, presidente de la Federación de Almaceneros de PBA, admite que los precios no bajaron y advierte sobre faltantes de productos de artículos de limpieza, galletitas, arroz, fideos y aceite.