Proponen crear una Cammesa provincial en Entre Ríos por la suba de la tarifa eléctrica

De acuerdo a los números que manejan en el PJ, Entre Ríos posee una capacidad de generación de 3,2 millones de MWH por año y un consumo cercano a los 4 millones MWH al año. Pero mientras que Salto Grande recibe como pago u$s 5/mwh, Enersa (la compañía energética provincial) debe desembolsar entre u$s 40 y u$s 50, según la época del año, por lo misma cantidad. Eso genera una pérdida proyectada de u$s 120 millones cada año.