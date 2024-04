Paro de colectivos: la UTA prepara una decisión inminente

La UTA reclama que al básico de marzo se le incorpore la suma no remunerativa de $250.000 pactada para febrero, mes en el que el sueldo inicial alcanzaba los $737.000. Es decir, el sindicato pide que el básico a cobrar sea de $987.000. Ese dinero, para que no aumente el boleto, debería aportarlo el Estado.

Los choferes de colectivos nucleados en la Unión Tranviarios Automotor (UTA) ratificaron que si en las próximas horas no recibe el pago del 100% de su salario comenzarán un paro total en Área Metropolitana . La medida de fuerza arrancaría a las 00 de este jueves 11 de abril si no tienen respuesta.

En una reunión de más de una hora de duración, las cámaras de transporte automotor detallaron sus necesidades y demandas, a las que Mogetta les pidió tener comprensión de la situación que vive el país y remarcó los esfuerzos realizados para el sector luego de una compleja situación económica heredada.

Por último, Mogetta los instó a encauzar el conflicto gremial con UTA a los fines de garantizar el servicio para los ciudadanos en condiciones habituales.

Por qué la UTA reclama el monto de $250.000

La UTA reclama que al básico de marzo se le incorpore la suma no remunerativa de $250.000 pactada para febrero, mes en el que el sueldo inicial alcanzaba los $737.000. Es decir, el sindicato pide que el básico a cobrar sea de $987.000. Ese dinero, para que no aumente el boleto, debería aportarlo el Estado.

Por su parte, la Secretaría de Transporte afirma que "no tiene injerencia en los acuerdos de paritarias que mantiene la UTA con la patronal, no es parte del acuerdo y por ende no es responsable de los mismos. La Secretaría de Transporte de la Nación hizo lo que le correspondía y concretó un reconocimiento de costos del sector, manteniendo diálogo con las Cámaras. No puede intervenir de otra forma ya que no es parte del conflicto".