Directivo de PlayStation analiza el futuro de los videojuegos y el impacto de la inteligencia artificial

La industria de los videojuegos no para de crecer (en recaudación y producción) y se enfrenta a los desafíos de las nuevas tecnologías, que la misma industria creó, cómo la realidad virtual o la inteligencia artificial. Sobre todo esto, opinó Shuhei Yoshida ex presidente de los estudios de desarrollo de videojuegos de PlayStation y actual jefe de desarrollos independientes dentro de la compañía.

"La gente tal vez ya no tenga que aprender a programar, si aprendieron a usar estas herramientas", analizó Yoshida y aseguró que "la creatividad es más importante, la dirección, cómo planteás lo que querés".

Para Yoshida, los videojuegos son un medio que toman todos los avances tecnológicos y los vuelven divertidos. "La industria de los videojuegos nunca va a dejar de ser un lugar divertido" destacó aunque expresó algunas preocupaciones: "Sigue creciendo y creciendo, espero que pueda soportar y perseguir todas las ideas creativas y a las personas que tratan de trabajar en cosas nuevas. No querés que los juegos Top 10 de cada año sean siempre los mismos, todos volviéndose juegos por servicio. Para mi eso es un poco aburrido".

Inteligencia Artificial.jpg

Sobre la industría de videojuegos, el ejecutivo con más de 25 años de experiencia destacó el crecimiento exponencial de los presupuestos en el gaming. El ejempló que dio Yoshida fue con la franquicia God of War: En 2010, God of War III fue un juego extremadamente caro de hacer con un presupuesto de u$s44 millones; los títulos de PlayStation 5 cómo God of War Ragnarok ahora tienen presupuestos de unos u$s200 millones.

En ese sentido, Yoshida destaca que esto se suma a la cantidad de desarrolladores independientes que hacen mejores juegos con presupuestos más chicos y hacen más difícil la notoriedad de tus títulos. "Es todo sobre economía. Algunos juegos grandes venden decenas de millones y justifican poner todos esos recursos pero creo que la industria se tiene que diversificar y creo que va a pasar de manera natural y orgánica", expresó el ejecutivo.

Como parte de la entrevista, el directivo contó algunos detrás de escena del desarrollo de los videojuegos en PlayStation y la necesidad de acostumbrarse a que hay proyectos que se deben cancelar. "En PlayStation abrazamos las nuevas ideas y muchas fracasan. Hacemos un prototipo, lo evaluamos y decidimos si ponemos más tiempo y recursos o nos detenemos. Cancelamos tantos juegos. Trato de convencer a los desarrolladores de que estoy salvándolos de quedarse atascados", relató Yoshida y agregó: "Solemos trabajar con gente que tiene ideas fuertes y hacerlos cambiar su proyecto o que se detengan es tan difícil. Todo se trata de talento en esta industria. Yo trato de ayudarlos lo más que puedo".

god of war ragnarok PlayStation

Yoshida, de 59 años, fue uno de los primeros miembros del proyecto PlayStation en los 90 y produjo títulos clásicos como Twisted Metal o Gran Turismo. Durante los 2000 trabajó en Estados Unidos ayudando a las compañías que pasarían a desarrollar títulos como The Last of Us y entre 2008 y 2019 fue presidente de los estudios de desarollo de videojuegos de la compañía.

Este año, Yoshida ganó el premio Bafta Fellowship, algo que lo impresionó debido a que las otras personalidades de videojuegos que lo han ganado fueron los creativos Shigeru Miyamoto y Hideo Kojima.