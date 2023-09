La voz de Super Mario Bros. anunció su despedida oficial de la franquicia de videojuegos

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FNintendoLatam%2Fstatus%2F1699787805642428480&partner=&hide_thread=false A continuación un mensaje de video especial de Shigeru Miyamoto y Charles Martinet sobre el cambio de actor de la voz de Mario, anunciado el 21 de agosto. pic.twitter.com/VHzMZk6vWF — Nintendo Latinoamérica (@NintendoLatam) September 7, 2023

Algunos fans habían empezado a especular con el cambio de voces desde que se dio a conocer Super Mario Bros. Wonder a finales de junio. Miyamoto confirmó que este juego ya contará con voces nuevas pero Doug Bowser, jefe de Nintendo of América, informó que no se revelará de quienes son las voces hasta los créditos del juego.