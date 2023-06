Llega Summer Game Fest, la semana más esperada de los videojuegos: ¿Cómo y cuándo verlo en vivo?







El show creado por Geoff Keighley será el evento principal con horas de novedades. Además, habra presentaciones de Xbox, Ubisoft y Capcom, entre otros.

Summer Game Fest

La semana que viene es la más esperada por todos los gamers: la semana de la E3. Claro, pero este año no hay E3 porque el evento fue cancelado. ¿Entonces? Hay Summer Game Fest con eventos especiales para Xbox, Ubisoft, Capcom, Devolver y más.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Geoff Keighley, histórico periodista del gaming y organizador de Summer Game Fest (así como de los premios THe Game Awards) reconoció en marzo que la intención del evento siempre fue reemplazar a la E3. En su Twitter publicó: "Hace 4 años me di cuenta que la E3 no evolucionaba como necesitaba para seguir compitiendo en un mundo global y digital. Por eso empezamos a construir el futuro".

En el mismo sentido, empresas como Xbox, Ubisoft y Devolver, habían anunciado su ausencia de la E3, previo a la cancelación, para mantener sus propios eventos independientes. Todos sucederán durante la misma semana del 8 al 12 de junio. La temporada de eventos de videojuegos empezó el pasado 24 de mayo con el PlayStation Showcase.

Summer Game Fest: Cuándo y dónde ver el evento más esperado de los videojuegos Summer Game Fest 2023 Partners Summer Game Fest Desde 2020, este evento organizado por Keighley tomó el lugar de la E3 como el principal centro de novedades de la industria de los videojuegos. Allí, se reveló el trailer de Elden Ring en 2021 y el juego multiplayer de The Last of Us en 2022.

Ahora promete que su evento desde el YouTube Theater de Los Angeles será el más grande de la historia y ya cuenta con la participación de empresas como: Activision, Annapurna, Bandai Namco, Capcom, Cd Projekt Red, EA, Epic Games, Netflix, PlayStation, Sega, Square Enix, Ubisoft, Warner Bros. Games y Xbox, entre otros. Se podrá ver en Twitch, YouTube y otras plataformas el jueves 8 de junio desde las 16hs. El rey de los juegos independientes y eventos digitales vuelve con Devolver Digital devolver games direct Devolver En los últimos años, el publisher de juegos independientes se hizo popular por realizar las presentaciones más divertidas, con un tono irónico y burlándose de todas las otras presentaciones. Este año no es diferente con el "regreso" de la mascota Volvy, un chiste sobre otros clásicos como Sonic, Mario o Crash. Al margen de los chistes, los gamers esperan ver cuáles son los juegos independientes que traerá la compañía los próximos meses porque su sello siempre ha reflejado calidad. La Devolver Digital será el 8 de junio a las 19hs. Cómo será Xbox Showcase + Starfield Direct: la presentación de videojuegos de Microsoft Xbox Games Showcase y Starfield Direct Xbox Después de revolucionar a todos con los anuncios de Overwatch 2 y Hollow Knight: Silksong en 2022, los fanáticos están muy ansiosos de ver que llevará Xbox a Los Angeles este año. La cita será el domingo 11 de junio a las 14hs. Al terminar, iniciará una presentación dedicada al gran lanzamiento de Microsoft del año: Starfield. El juego de exploración espacial llegará a PC, Xbox y Game Pass el próximo 6 de septiembre. Ubisoft buscará traer tranquilidad durante su Ubisoft Forward ubisoft Redes Tras anunciar que no irían a la E3, la compañía confirmó que haría su propio evento en el marco de la Summer Game Fest. Por los avances lanzados, se esperan novedades de Avatar: Frontiers of Pandora, Assassin’s Creed: Mirage y The Crew: Motorfest, así como un posible juego nuevo aún no revelado. El Ubisoft Forward se transmitirá el lunes 12 de junio desde las 14hs. Capcom aprovecha su gran año para contar novedades street fighter 6 Capcom La compañía vive un gran momento gracias a lanzamientos muy bien calificados como la remake de Resident Evil 4 o el nuevo Street Fighter 6. En ese contexto, los fanáticos ansían novedades y van a tener 36 minutos de noticias el 12 de junio a las 19hs. Otros eventos de gaming durante el Summer Game Fest Day of the Devs: 8 de junio al finalizar Summer Game Fest

Wholesome Direct: 10 de junio 13hs

Future Games Show: 10 de junio 14hs

PC Gaming Show: 11 de junio

RGG Summit: 16 de junio 00hs

Temas Videojuegos

Xbox