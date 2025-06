PlayStation: anunciaron los juegos gratis de junio para los suscriptores de PS Plus

Llegaron los nuevos juegos disponibles de manera gratuita para los usuarios de PlayStation Plus.

Sony reveló los juegos gratuitos que ya se encuentran disponibles para los usuarios suscriptores de PlayStation Plus durante el mes de febrero, tanto en la PS5 como PS4, abarcando diversos géneros para satisfacer la demanda de los jugadores.

Actualmente, los jugadores tienen acceso a tres nuevos títulos: NBA 2K25 , Alone in the Dark , Bomb Rush Cyberfunk y Destiny 2: The Final Shape . Estos juegos satisfacen distintos gustos y tienen la premisa de mantener entretenidos a los jugadores.

Alone in the Dark (PS5)

alojne.jpg Reviví el clásico del horror con este remake de Alone in the Dark, donde la atmósfera tensa y los desafíos psicológicos te sumergen en una historia de misterio y criaturas terroríficas.

Alone in the Dark es un remake de uno de los pilares del género survival horror, lanzado originalmente en 1992. Esta nueva versión, desarrollada para PS5, toma lo mejor de la clásica fórmula de terror psicológico y lo moderniza con gráficos impresionantes y mecánicas de juego renovadas. Los jugadores se adentrarán en una mansión llena de misterio, seres grotescos y una atmósfera que se siente tensa en todo momento.

El juego presenta una narrativa cautivadora donde los jugadores asumen el rol de Edward Carnby o Emily Hartwood, quienes deben resolver el misterio detrás de extraños sucesos en un oscuro y tenebroso edificio. En su búsqueda, los jugadores enfrentarán criaturas de pesadilla, puzzles desafiantes y un sistema de combate que pone a prueba su capacidad para gestionar recursos. Con una historia profunda, un diseño de niveles intrincado y momentos llenos de suspenso, Alone in the Dark es una experiencia aterradora que capturará a los fanáticos del género.

Bomb Rush Cyberfunk (PS4 y PS5)

bomb.webp Un juego de acción y estilo urbano inspirado en Jet Set Radio, donde patinar, graffitear y bailar por una ciudad futurista nunca fue tan divertido y vibrante.

Bomb Rush Cyberfunk es un juego de acción en un mundo futurista que rinde homenaje a títulos icónicos como Jet Set Radio. En este juego, los jugadores pueden patinar, graffitear y bailar mientras exploran una ciudad llena de estilo urbano y color. La estética del juego está inspirada en el arte callejero y la cultura del hip-hop, lo que se traduce en una experiencia visual única, acompañada de una banda sonora vibrante que te mantendrá en movimiento.

El objetivo principal de Bomb Rush Cyberfunk es formar parte de una crew de grafiteros y completar misiones mientras compites contra otras bandas. Los jugadores pueden personalizar a sus personajes, elegir entre diferentes tipos de skates y recorrer una ciudad que, aunque parece colorida y llena de vida, guarda secretos y desafíos que pondrán a prueba tus habilidades. La mezcla de acción, velocidad y arte urbano hace que este juego sea una propuesta fresca y emocionante para los fanáticos de la cultura pop y los videojuegos de acción.

Destiny 2: The Final Shape (PS4 y PS5)

cSAWXeh2nEra7VsVrJPLNP.jpg La expansión definitiva de Destiny 2, que concluye la saga del Traveler con nuevas misiones, armas y zonas que marcarán el cierre de una era en el universo del juego.

La expansión The Final Shape de Destiny 2 es un cierre épico para la saga del Traveler y sus luchas contra las fuerzas de la oscuridad. En este contenido adicional, los jugadores se adentrarán en una misión final para comprender los misterios detrás del enigmático "Final Shape" mientras enfrentan nuevos enemigos, armas y zonas para explorar. Con la llegada de esta expansión, Destiny 2 no solo expande su universo, sino que también introduce un emocionante capítulo de cierre para muchos de los arcos narrativos más importantes del juego.

Además de las nuevas misiones y contenido de historia, los jugadores podrán acceder a nuevas actividades, como incursiones, y a un repertorio de armas y equipo exclusivos de la expansión. El modo PvP también recibirá cambios para mantenerlo fresco y desafiante para los jugadores que disfrutan de batallas entre Guardianes. Para los suscriptores de PS Plus, The Final Shape ofrece horas de contenido adicional, cerrando un ciclo que comenzó años atrás y preparando el terreno para futuras expansiones.

Títulos Adicionales para Miembros Extra y Premium

Además de los juegos mensuales, los suscriptores de PS Plus Extra y Premium tendrán acceso a otros títulos destacados:

Another Crab's Treasure (PS4 y PS5) – Disponible desde el 29 de mayo.

Skull and Bones (PS4 y PS5) – Disponible desde el 2 de junio.

Destiny 2: Legacy Collection (PS4 y PS5) – Disponible desde el 4 de junio.

Grand Theft Auto III: The Definitive Edition (PS4 y PS5) – Disponible desde el 10 de junio.

Juegos Clásicos para Miembros Premium

Los suscriptores de PS Plus Premium podrán disfrutar de títulos clásicos como:

Myst – Disponible desde el 5 de junio.

Riven – Disponible desde el 5 de junio.

Este mes, PlayStation Plus ofrece una variedad de juegos para todos los gustos, desde deportes y acción hasta clásicos remasterizados. Recuerda que estos títulos estarán disponibles durante todo el mes de junio, así que no pierdas la oportunidad de disfrutarlos.