Nintendo lanzó la Switch 2 con mejoras técnicas y nuevas funciones

La consola mantiene la compatibilidad con títulos de la Switch original. Algunos de ellos presentan optimizaciones específicas para el nuevo hardware, como The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Tears of the Kingdom, Kirby y la Tierra Olvidada, Metroid Prime 4: Beyond y Leyendas Pokémon: Z-A. Además, se anunciaron juegos diseñados exclusivamente para esta generación, como Mario Kart World y Donkey Kong Bananza.