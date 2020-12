¿Qué pasó con el videojuego Cyberpunk 2077?

“ En primer lugar, nos gustaría comenzar pidiendo disculpas a todos vosotros por no mostrar el juego en las consolas base de la pasada generación antes de su estreno y, en consecuencia, por no permitiros tomar una decisión más formada sobre vuestra compra”, se lee en la carta.

“Deberíamos haber prestado más atención en hacer mejor la versión de PlayStation 4 y Xbox One”, agrega y luego asegura que “la primera ronda de actualizaciones ya se ha lanzado, y la siguiente se publicará en los próximos siete días ”. Además, explica a sus usuarios que tendrán la capacidad de pedir una devolución por el juego hasta el 21 de diciembre, si “no están dispuestos a esperar”.

Con todo esto en mente, es normal preguntarse cómo es que la situación de un videojuego tan esperado llegó a este punto. ¿Fue todo realmente tan desastroso?

Cyberpunk 2077 La empresa desarrolladora del videojuego Cyberpunk 2077 salió a pedir disculpas por los errores en PlayStation 4 y Xbox One. Gentileza: CD Projekt Red

Cyberpunk 2077 tenía las expectativas muy altas

Cómo bien dice el refrán, mientras más alto estás, más fuerte es la caída. El videojuego Cyberpunk 2077 logró venderse como uno de los proyectos más prometedores de los últimos años, mostrando funciones extremadamente llamativas y prometiendo ser algo único en la historia. Con tanto a sus espaldas, muchos expertos creen que sin importar que hubieran entregado desde CD Projekt Red, era imposible complacer al público.

Demasiados errores

Otro gran problema es la falta de optimización del juego, especialmente en consolas y equipos de generación actual. Es así como en las versiones más básicas de la PlayStation 4 o la Xbox One se ve como el juego casi no se puede correr, con caídas de frames o misiones que no arrancan.

Además, el número de “glitches” (errores en cuestiones lógicas del videojuego) es bastante elevado, con escenas que no inician, animaciones que no se realizan, personajes que no cargan y varias cuestiones más que complican mucho la jugabilidad.

¿Qué esperar de la empresa?

La situación actual de CD Projekt Red se parece mucho a la de Hello Games en 2016, cuando su juego No Mans Sky tuvo un lanzamiento similar al actual. En ese caso el estudio perdió una cantidad importante de dinero pero logró recuperarse y hoy en día el videojuego continúa teniendo actualizaciones de contenido constantes.

Si Hello Games, un estudio independiente sin desarrollos previos, logró recuperarse de una situación así, desde CD Projekt Red seguramente puedan optimizar el Cyberpunk 2077, ya que la empresa tiene ejemplos de juegos funcionales, como lo es la franquicia de The Witcher.

Pero, el problema se puede dar con las devoluciones y el hecho de que el videojuego recién estaría listo al 100% para febrero del año próximo, algo que puede enojar a la gran mayoría de los fanáticos que esperan hace años este título.