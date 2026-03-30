Llega a la Argentina "Minecraft Experience: Moonlight Trail": una experiencia inmersiva basada en el popular videojuego

Bajo las estrellas, los visitantes armarán equipos con personajes únicos y recorrerán Minecraft en el mundo real en un entorno que se siente nuevo y familiar al mismo tiempo.

La próxima gran aventura inmersiva de Minecraft sale de la pantalla para sumergirse en la noche, y su estreno mundial será en Buenos Aires, a partir del próximo 15 de mayo de 2026. Minecraft Experience: Moonlight Trail es una experiencia al aire libre completamente nueva donde los fanáticos podrán descubrir un mundo nocturno único, construido a partir del juego que tanto aman.

Bajo las estrellas, los visitantes armarán equipos con personajes únicos y recorrerán Minecraft en el mundo real en un entorno que se siente nuevo y familiar al mismo tiempo. Tanto los jugadores de siempre cómo los recién llegados y familias por igual podrán sumergirse en biomas icónicos, desde ruinas antiguas y bosques de cerezos hasta cuevas luminosas y cascadas imponentes, antes de enfrentarse a los mobs más temibles de Minecraft en una misión épica para restaurar el faro antiguo.

Con precios desde $44.000, las entradas estarán disponibles en www.minecraftexperience.com y en www.ticketek.com.ar. Los clientes de Banco Santander podrán acceder a una preventa exclusiva el lunes 30 de Marzo desde las 16 hs. y tendrán hasta 6 cuotas sin interés durante todas las fases de venta. La venta general comenzará el martes 31 de Marzo a las 16 hs.

Minecraft Experience: Moonlight Trail es una producción de Experience MOD, Mojang Studios y Supply + Demand, los equipos responsables detrás de la increíblemente exitosa Minecraft Experience: Villager Rescue que ya superó el millón de entradas vendidas en ciudades como Dallas, Toronto, Londres, Riad, Herning, Singapur, Ciudad de México y Chicago.

“ Minecraft Experience: Moonlight Trail toma todo lo que aprendimos de la primera incursión y lo expande en nuevas y audaces direcciones”, dice Olivier Goulet , Fundador y CEO de Supply + Demand. “Junto a Mojang, diseñamos una aventura nocturna que combina narrativa, tecnología y participación del público para traer el universo de Minecraft a la vida de una forma que sólo puede experimentarse en persona”.

Minecraft es el videojuego más vendido de todos los tiempos con más de 300 millones de copias vendidas, con una comunidad global que crea y vive aventuras. Ahora, jugadores, no jugadores y familias por igual tienen su nueva misión.

La aventura comienza en El Campamento, donde los jugadores se reúnen y aprenden sobre la leyenda del antiguo faro. Desde allí, recorrerán ocho biomas interactivos inspirados en Minecraft, donde fabricarán herramientas, encontrarán mobs icónicos y trabajarán juntos para reunir los recursos necesarios para el viaje que tienen por delante. La experiencia culmina en un enfrentamiento final épico donde los jugadores deben defender y restaurar el faro antes de celebrar la victoria en La Aldea.

“A medida que Minecraft continúa creciendo, siempre estamos buscando formas nuevas y emocionantes de mejorar cómo los jugadores interactúan dentro del mundo de Minecraft”, dijo Federico San Martín, Gerente General de Desarrollo de Franquicias para Minecraft. “Moonlight Trail nos permite llevar a Minecraft a un nuevo entorno —al aire libre, de noche y en la vida real— ofreciendo a los fanáticos y familias una forma inmersiva de experimentar el juego que es reconocible pero está llena de sorpresas y deleite”.

A partir del 15 de mayo, Minecraft Experience: Moonlight Trail llega a Buenos Aires por tiempo limitado. Una aventura única en su tipo para que todos experimenten Minecraft en la vida real.