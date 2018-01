"Moyano no tiene que ponerse nervioso, tiene que demostrar que tiene todo en orden"

Como si fuese una serie de trama política, la semana comenzó con un nuevo capítulo en el enfrentamiento entre el presidente Mauricio Macri y el líder camionero Hugo Moyano. Detrás de esa disputa están realmente las discusiones que más importan al Gobierno: la negociación salarial, la reforma laboral y el avance contra el "sindicalismo malo".



En una entrevista que brindó a radio Mitre, Macri disparó contra Moyano: "No tiene que ponerse nervioso, tiene que ir a la Justicia y demostrar que tiene todo en orden. Y menos meterse con un hombre que tiene 87 años y está retirado". La alusión del jefe de Estado es porque el extitular de la CGT dijo días atrás que si termina en la cárcel espera que sea "en la celda de al lado de Franco Macri".



Moyano está siendo investigado por la Justicia por presunta asociación ilícita y fraude contra Independiente, el club que preside. Pero sospecha que detrás de esa imputación se encuentra el Gobierno, fogoneando la causa por su oposición a la reforma laboral.



"Es falso. Lo que hay hoy es una Justicia que despierta y actúa con independencia. Por eso aparecen estos casos escandalosos de abusos en el mundo sindicalista. Mucha gente lo sabía pero no había un claro mensaje de la política hacia la Justicia de que tenían independencia. No le tienen que echar la culpa a Macri y al Gobierno", asestó el mandatario.



Por otro lado, el Presidente aseguró que mantener la cláusula gatillo para las discusiones salariales de este año "no es innegociable", pese a que en el Gobierno quieren darla de baja y encauzar los aumentos con un tope de 15% para contener la inflación. "La paritaria es libre y cada sector tiene que sentarse a negociar en función de lo que es su realidad", sostuvo.



En cuanto a los salarios estatales, Macri concluyó: "El Estado tiene que pagar solo lo que puede. Tiene que decir 'esto es lo que puedo pagar, lamento si es poco'".