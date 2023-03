Alquileres: precios en GBA subieron en febrero por encima de la inflación

El barrio más caro de la zona llega a las seis cifras. En Canning el alquiler de un departamento de dos ambientes tiene un valor de 103.029 pesos por mes. Le siguen Ezeiza (89.707 pesos por mes) y Villa Bosch (83.382 pesos por mes). Por el contrario, los departamentos más económicos se encuentran en Valentín Alsina (55.451 pesos mensuales), Lomas del Mirador (59.321 pesos mensuales) y La Tablada con un valor de 59.938 pesos por mes.

En cuanto al mercado de compraventa, en GBA Norte los precios de venta no demuestran caída en los primeros meses del año. Por su parte, un departamento de dos ambientes y 50 m2 en la GBA Norte tiene un valor de 109.328 dólares y uno de tres ambientes y 70 m2, 161.178 dólares. Los barrios con los precios más elevados de la zona norte son La Lucila (3.362 dólares/m2), Vicente López (3.201 dólares/m2) y Olivos (2.917 dólares/m2). Por el contrario, los barrios más accesibles son Villa Libertad (853 dólares/m2), José C. Paz Oeste (962 dólares/m2) y José C. Paz Centro (984 dólares/m2).

GBA Oeste y Sur registró una baja de precio de venta del 0,4% en febrero. El precio continúa con esta tendencia y acumula 36 meses consecutivos de descenso desde marzo de 2020. El precio medio de los departamentos es de 1.657 dólares/m2.

Un departamento de dos ambientes y 50 m2 en la zona oeste-sur tiene un valor de 82.661 dólares, mientras que uno de tres ambientes y 70 m2 alcanza los 120.445 dólares. Los barrios más caros son Tristán Suárez (2.555 dólares/m2), Ranelagh (2.164 dólares/m2) y Adrogué (2.153 dólares/m2). Los barrios más económicos son Don Orione (576 dólares/m2), Libertad (603 dólares/m2) y Parque San Martín (620 dólares/m2).

La rentabilidad retrocedió en GBA Oeste y Sur y se ubica en 3,21%. Es decir, se necesitan 31,2 años de alquiler para recuperar la inversión de compra, un 10% menos que un año atrás. Los barrios La Tablada y Ezeiza muestran un retorno bruto de 4,7% anual. En ese sentido, son los mejores barrios para inversores que buscan renta.

En GBA Norte la rentabilidad se ubica en 3,27% anual. En este caso, se necesitan 30,6 años de alquiler para recuperar la inversión, un 1% más que un año atrás. Muñiz y Belén de Escobar se posicionan como los mejores barrios para invertir con un 5,8% y 5,5% de retorno bruto, respectivamente.