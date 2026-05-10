Nuevos gastos de Manuel Adorni bajo la lupa: reconstruyen gastos mensuales por hasta u$s20.000

La investigación judicial sobre Manuel Adorni incorporó movimientos de gastos, viajes, propiedades y operaciones en efectivo que no coincidirían con sus ingresos declarados.

La justicia avanza en la causa que investiga a Adorni por su patrimonio.

La investigación judicial que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó en los últimos días nuevos elementos que profundizaron las sospechas sobre su evolución patrimonial y su nivel de gastos personales, en un contexto donde en tribunales ya se analizan posibles carátulas de la causa.

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Según diarioAR, el expediente que tramita en Comodoro Py detectó gastos mensuales consecutivos de entre u$s18.000 y u$s20.000 vinculados al funcionario y su entorno familiar, cifras que superarían ampliamente los ingresos oficiales percibidos por Adorni desde su llegada al Gobierno.

La reconstrucción de esos movimientos financieros surge de comprobantes obtenidos en allanamientos, informes bancarios, registros públicos y documentación aportada por testigos en la causa.

De acuerdo con la investigación, el actual jefe de Gabinete comenzó a percibir desde febrero de 2026 un salario cercano a $5,5 millones mensuales, equivalentes a unos u$s3.900 al tipo de cambio financiero. Hasta enero, sus ingresos oficiales rondaban los $2,7 millones. Sin embargo, los gastos registrados multiplicarían varias veces esos montos.

Entre los gastos relevados aparecen expensas por aproximadamente $2,5 millones mensuales correspondientes a distintas propiedades vinculadas a la familia Adorni-Angeletti: un departamento en Caballito, otro en Parque Chacabuco, una unidad en La Plata y una casa en el barrio privado Indio Cua, en Exaltación de la Cruz.

A eso se suman seguros, impuestos, servicios, gastos vinculados a una camioneta Jeep Compass adquirida en 2024 y cuotas escolares por alrededor de $1,6 millones mensuales. La investigación también incorporó resúmenes de tarjetas de crédito que llegaron a registrar consumos de hasta $22 millones en septiembre de 2025.

La causa también incluye viajes realizados desde 2024 a destinos como Aruba, Punta del Este, Madrid, Nueva York, Llao Llao y Gualeguaychú, por montos que superarían los US$30.000. Parte de esos pagos, según la investigación, habría sido realizada en efectivo y sin facturación formal.

Manuel Adorni Diputados La justicia sigue investigando el patrimonio de Manuel Adorni Mariano Fuchila

La evolución patrimonial bajo la lupa

El fiscal Gerardo Pollicita mantiene como principal línea de investigación el presunto enriquecimiento ilícito del funcionario. Desde diciembre de 2023, la familia habría incorporado una casa en Indio Cua valuada en u$s120.000, con reformas posteriores por u$s245.000, además de un departamento en Caballito escriturado por u$s230.000 y remodelaciones por otros u$s65.000.

La investigación también analiza préstamos otorgados por jubiladas, policías y allegados por alrededor de u$s365.000, utilizados presuntamente para justificar parte de las operaciones inmobiliarias. En paralelo, el juez federal Ariel Lijo levantó el secreto bancario, financiero y fiscal de Adorni, de su esposa Bettina Angeletti y de las firmas vinculadas al matrimonio.