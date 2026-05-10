Javier Milei le marcó la cancha a Patricia Bullrich y sale al rescate de Karina

El Presidente tuvo que salir a ordenar la interna ante la escalada contra su hermana, generada por el ultimátum de la exministra de Seguridad a Manuel Adorni.

Javier Milei luce dispuesto a inmolarse por Manuel Adorni . La prematura disposición del Presidente a perder las elecciones 2027, según confesó en la reunión de gabinete del viernes, antes de desprenderse de su funcionario no es la mejor señal para los mercados. La tensión quedó evidenciada cuando a Luis "Toto" Caputo le preguntaron por "el riesgo Adorni" en la última conferencia de prensa en Casa Rosada, un riesgo que el ministro de Economía comparte con otros integrantes de la cúpula de La Libertad Avanza (LLA) como Patricia Bullrich .

La exministra de Seguridad fue la única en transparentar la incomodidad del gabinete con las sucesivas y escandalosas denuncias por enriquecimiento ilícito contra el jefe de gabinete. Su osadía le valió una reprimenda del jefe de Estado frente a todo el gabinete. "Acá el que toma las decisiones soy yo", bramó como réplica a los reclamos de Bullrich, a quien no quiso cederle la palabra para aclarar el asunto.

La jefa de bloque de LLA en el Senado había exigido en una conversación telefónica con el Presidente que Adorni presente su declaración jurada y luego lo repitió en prime time durante una entrevista televisiva luego de que el contratista Matías Tabar confirmara ante el fiscal Gerardo Pollicita que Adorni le había pagado u$s245.000 en efectivo y sin factura por la refacción de la casa en el barrio privado Indio Cuá.

Cuando el motín dentro del Gobierno contra Adorni y Karina Milei comenzaba a ramificarse, tuvo que entrar en escena nuevamente el Presidente, quien se encontraba de viaje en Estados Unidos . Primero como vocero de su jefe de Gabinete, para anunciar que era inminente la presentación de su declaración jurada para esclarecer su turbia situación patrimonial. Sin embargo, los abogados penalistas de Adorni aconsejan no apurarse . Cada semana salen a la luz nuevos gastos, viajes y propiedades del matrimonio Manuel-Adorni Bettina Angeletti lo que haría conveniente esperar hasta que culmine la ronda de testimoniales en Comodoro Py para determinar con mayor exactitud qué patrimonio habría que incluir finalmente en la declaración jurada e intentar justificar el origen de los fondos .

Mientras Adorni gana tiempo frente a la Justicia e intenta sin éxito operar sobre las declaraciones testimoniales, de acuerdo al contacto que intentó establecer antes de la comparecencia de Tobar ante Pollicita, según la confesión del contratista, Milei insiste como el Quijote en su combate contra los molinos de viento: el periodismo . En medio de un escenario de recesión económica, caída del consumo y una inflación en ascenso, los presuntos escándalos de corrupción de Adorni derrumban la imagen presidencial ante la opinión pública. El Gobierno no parece entender que el problema lo tiene con su propio electorado ante la caída de una de sus principales banderas de campaña: la lucha contra la "casta" .

Ya sin esa narrativa, detonada no solo por Adorni sino también por las denuncias contra Damian Reidel por el uso de tarjetas corporativas de Nucleoeléctrica para gastos personales, la criptones estaba Libra, la causa judicial por el presunto pago de sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad y la entrega de créditos hipotecarios a funcionarios públicos, al gobierno nacional se le escurrió en los últimos diez meses también la bandera anti inflacionaria. Con un índice de precios que trepó en marzo a 3,4%, a la Casa Rosada le urge que el índice de abril que el INDEC difundirá este jueves retome la senda de la desaceleración.

Golpeado en las encuestas por las denuncias de corrupción, una feroz interna a cielo abierto y, en especial, un modelo económico que cruje más allá del crecimiento aislado de algunos sectores como la energía, minería, agro y servicios financieros, el gobierno de Milei se aferra a la "motosierra". En la reunión de gabinete del viernes, Adorni fue el encargado de anunciar que habrá nuevos retiros voluntarios y desvinculaciones en dependencias públicas. Fue en ese encuentro, y ante la presencia de Patricia Bullrich, donde el Presidente salió a marcarle la cancha a la excandidata presidencial de Juntos tras el ultimátum que la senadora por la Ciudad de Buenos Aires le había dado al jefe de gabinete para que presente su declaración jurada.

Al rescate de Karina Milei

Milei se encargó de ratificar una vez más a Adorni en su cargo para intentar así cauterizar la hemorragia política dentro de su propio gabinete. Un principio de motín que, en un intento por preservar la figura del Presidente, ministros, gobernadores y funcionarios encapsulaban más en Karina Milei que en su hermano. Es que Adorni responde a Karina y es la secretaria general de la presidencia quien tiene delgado el manejo de la política dentro del gobierno. El jefe de Estado se encarga de la macroeconomía y su hermana del resto de los menesteres políticos.

Con los gobernadores aliados más que incomodos con la continuidad de Adorni, a quien Karina debio bajar de las reuniones con los mandatarios provinciales en Casa Rosada, ya no sólo Las Fuerzas del Cielo de Santiago Caputo animaban la interna del oficialismo contra el sector de la hermana presidencial. Varios Ministros habían admitido en off durante la semana que "así no se puede seguir" ante el cuadro de parálisis de gestión provocado por los escándalos de Adorni.

Para desactivar ese escenario de descomposición interna del gabinete, Milei tuvo que desautorizar a Bullrich primero en prime time televisivo y luego frente a todo el gabinete al ratificar de entrada a Adorni en la reunión de este viernes en Casa Rosada. El enfrentamiento, sin embargo, pareció desescalar este sábado con el reposteo de un mensaje de Milei apoyando la última recorrida de Bullrich por Villa Lugano en modo candidata a jefa de gobierno porteño.

Gesto con Patricia Bullrich

“Los vecinos de Lugano. Nos votaron para defender sus prioridades y estar en la calle, escuchándolos para hacer las cosas bien. Coraje y decisión no faltan, lo saben”, escribió Patricia Bullrich junto a un video de su visita y encuentros con vecinos. El reposteo del Presidente fue interpretado como un gesto de respaldo en medio de la interna de La Libertad Avanza por los escándalos de Adorni. Patricia tiene sus propias prerrogativas. No sólo cuneta con volumen político propio y preexistente a los hermanos Milei, sino que encarna una gran parte del electorado de Juntos que fue clave para que La Libertad Avanza le ganara el balotaje a la peronismo de Sergio Massa en 2023.

Con una economía en crisis, y con Patricia Bullrich instalada no solo como candidata para la Ciudad sino como jefa de bloque en el Senado, donde también merodea Victoria Villarruel, otra enemiga íntima de la Casa Rosada, el Presidente y su hermana ya no tiene margen para enfrentar de manera explícita o intentar domar a Bullrich en la ante sala de la campaña 2027.