Subte: anunciaron una medida para el lunes en reclamo del descuento de salarios + Seguir en









Habrá molinetes liberados en la estación Federico Lacroze de la Línea B durante una hora. Emova denunció penalmente a 171 trabajadores.

Una medida impactará en el servicio de la Línea B. Gobierno de la Ciudad

Ante le persistencia del reclamo por mejores condiciones de trabajo en los subtes de la ciudad de Buenos Aires, Metrodelegados anunció este sábado una nueva medida de fuerza que incorporó una demanda por el descuento de salarios a los trabajadores.

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La medida decidida por la representación gremial implicará el levantamiento de molinetes en hora pico y en un punto neurálgico de la red de subte: será el lunes 11 de mayo de 7 a 8 horas, en la estación Federico Lacroze de la Línea B. Se replicará, en ese sentido, una medida realizada el pasado 27 de abril.

"En los últimos meses inicio un proceso fraudulento de descuentos injustificados e ilegales sobre los salarios de decenas de trabajadores, delegados y miembros del Secretariado Ejecutivo de nuestro sindicato buscando 'apretarnos' para que dejemos de exigir un subte cómodo, eficiente, seguro y barato", precisó un documento de Metrodelegados, que señaló además con la persistencia del "asbesto cancerígeno" en los subtes porteños. En ese marco, subrayaron que "en la última liquidación de sueldos avanzaron con descuentos de entre 10 y 30 días, entregando recibos con 0 pesos de salario a trabajadores que realizaron sus tareas todo el mes".

Estación Federico Lacroze Línea B Subte El conflicto en los subtes llevó a una medida de fuerza en la Línea B.

La representación gremial también apuntó que entre abril y lo que va del mes de mayo Emova recibió 35 sanciones por parte del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad. Se tratarían de fallas en la disponibilidad y emplazamiento de elementos de seguridad en estaciones; la inaccesibilidad de salidas de emergencia; fallas en los medios de elevación en paradas de la red; y falta de cumplimiento de plazos para la reparación de elementos.

Sanciones a trabajadores de subte La medida recrudece un conflicto que sostienen las representaciones gremiales de los trabajadores de subte con la empresa concesionaria Emova, que avanzó en quita de salarios y en la denuncia penal a 171 empleados, bajo la carátula de asociación ilícita. La denuncia se remonta a medidas gremiales realizadas en 2024 y 2025. Los gremios advierten que algunas de esas acciones se adhirieron a iniciativas de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte y remarcan que la gestión de la ciudad de Buenos Aires impulsa el litigio. “A medida que denunciamos, nos llenan de causas como si fuéramos delincuentes. Esto es una persecución política" planteó el secretario general de Metrodelegados, Néstor Segovia, en una conferencia realizada esta semana junto a la CTA.

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