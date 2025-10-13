Soledad Bereciartua: "Es clave llegar a un público que es absolutamente diverso al de hace cinco décadas"

La directora de Comunicación y Prensa de Stellantis, destacó las nuevas estrategias de la compañía en el segundo panel de Ámbito Debate sobre Desarrollo Sostenible.

La directora de Comunicación y Prensa de Stellantis, Soledad Bereciartua, destacó la importancia de la innovación y la diversidad en la industria automotriz.

La directora de Comunicación y Prensa de Stellantis, Soledad Bereciartua , se refirió a la adaptación de la industria a los nuevos clientes y la importancia del cuidado del ambiente del segundo panel de Ámbito Debate sobre Desarrollo Sostenible .

Durante el ciclo, que contó con la moderación del editor de Ámbito y creador de contenidos para Energy Report , Sebastián Penelli , Bereciartua definió a Stellantis como “la automotriz más grande de Argentina, con seis marcas como Peugeot, Citroen, DS, Fiat, Jeep y Ram” .

En ese sentido, valoró que la firma vende 1 de cada 3 autos en Argentina y, en lo personal, resaltó además su rol como “líder de género dentro del paraguas de diversidad de inclusión” la firma.

Bereciartua destacó el rol de Stellantis con la instalación de paneles solares en todas las plantas de Sudamérica. “ Nuestra planta de El Palomar es la primera en el país que empezó a fabricar vehículos electrificados, que eso no venía ocurriendo en Argentina . Desde ese lugar, estamos un paso adelantado en la industria automotriz nacional y estamos comercializando vehículos electrificados en general, no solo 100% eléctricos, sino híbridos e híbridos enchufables, que por el mercado abierto ingresan desde otras regiones”, resaltó.

A su vez, sostuvo que “es clave el éxito desde el lugar que hace a una empresa más solidaria con la sociedad” y planteó que “los líderes tienen que tener valores humanos, poder venir a sumar y entender la importancia de la diversidad y de la inclusión para poder adaptarnos fácil y ágilmente a las transformaciones culturales”.

“Es clave llegar a un público absolutamente diverso al de hace cuatro o cinco décadas atrás, que netamente era el hombre que compraba el auto. Hoy tenés que cambiar tu mindset interno y trabajar para replicar la sociedad adentro de la compañía y de esa manera empatizar con el nuevo público. Si no entendés sus necesidades, nunca vas a llegar al nuevo cliente”, definió.

Los pasos rumbo a la sostenibilidad

En cuanto a Stellantis, Bereciartua señaló: “Compramos la empresa 360 Energy que genera energía renovable en todas las plantas y se está instalando todo para inaugurar a fin de año. Es uno de los pasos dentro es lo que es la sustentabilidad, que viene cada vez más rápido y nos tenemos que adaptar”.

“Hay que destacar las sinergias, porque ahí está el compromiso real de la sociedad. Tenés que vender el auto eléctrico y darle soporte en la posventa, para que no sea una traba para el usuario. Hoy todavía un 100% eléctrico no te termina de beneficiar tanto en Argentina con distancias enormes y sin tantos lugares de carga. Por eso estamos impulsando el híbrido”, expresó.

Innovación y diversidad

Para Bereciartua, “la innovación es clave para no quedarte, crecer, ser eficiente y competir realmente”. Dentro de la industria automotriz, mencionó algunas incorporaciones de Stellantis como “ayudas en la conducción que hace que el auto frene por vos o te redirecciona de carril si te distraés o te aminora la velocidad de acuerdo a la máxima de esa ruta o calzada”.

“También hay mucho de innovación que ponemos desde nuestras áreas comerciales y en eso tenemos también a la inteligencia artificial muy presente, con agentes que reciben llamados de nuestros clientes los 365 días del año las 24 horas y están perfectamente programados para dar respuesta sobre equipamiento del producto, servicios de posventa y la financiación”, señaló la directora de Comunicación y Prensa de Stellantis.

En cuanto a diversidad e inclusión, precisó: “Tenemos una política muy importante en cuatro ejes clave, que son personas con discapacidad; colectivo LGBT; raza, cultura y etnia; y género, que es el pilar que yo lidero a nivel Sudamérica”.

“Tenemos una política concreta porque el trabajo es diversidad y es inclusión. Este año comunicamos un proyecto de pick ups donde sumamos 1.800 nuevos colaboradores, de los cuales el 50% son mujeres. Es decir que 900 mujeres están entrando en estos meses a nuestra planta de Córdoba y ocurrió lo mismo en Palomar”, resaltó Bereciartua.

En esa línea, destacó que “cada vez que hay nuevos ingresos, la toma de decisión de sumar mujeres es cada vez más firme porque necesitamos esa diversidad, porque venimos de un arraigo muy masculino en esta industria” e insistió: “Si no logramos esta transformación interna, no vamos a poder llegar a las mujeres como público. Y, además, está comprobado que lográs un 20% más de resultados económicos, financieros y productivos cuando tenés diversidad real en la toma de decisiones de tu compañía”.