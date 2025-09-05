Stellantis Argentina lanzó producción de primeros autos híbridos para exportar a Brasil







El anuncio se da en medio de un creciente déficit comercial con el país vecino por el intercambio de vehículos. La fabricación se hará en El Palomar.

Stellantis busca liderar la electromovilidad en Argentina.

Stellantis Argentina anunció el inicio de la producción de los primeros autos híbridos en el país, para exportar a Brasil. Se trata de los modelos Peugeot 208 y 2008 Bio-Híbridos, que se fabricarán en la Unidad Productiva de El Palomar, Provincia de Buenos Aires.

La solución Bio-Híbrida se integra en la estrategia global de la compañía hacia una movilidad más sostenible y accesible, y se destaca por aprovechar las ventajas del etanol como combustible renovable en aquellos mercados donde su uso está extendido.

En efecto, este sistema combina la propulsión a base de biocombustibles con tecnologías híbrida ligera, logrando una reducción significativa de emisiones gracias a que el ciclo productivo del etanol compensa la mayor parte del carbono generado.

"El lanzamiento en Brasil del primer vehículo híbrido diseñado y producido por Stellantis en Argentina, representa un nuevo hito para la industria automotriz de nuestro país y para la ingeniería de nuestra compañía. Este modelo contribuirá a la descarbonización de la movilidad en el país, además de impulsar la evolución del sector automotriz e iniciar el proceso de la electrificación", aseguró Martín Zuppi, Presidente de Stellantis en Argentina.

El déficit comercial con Brasil en autos creció fuerte en 2025 El anuncio se da en un contexto en el cual el déficit de dólares por el intercambio de vehículos con Brasil se profundizó fuerte en lo que va de 2025. En agosto, mientras las importaciones pegaron un salto anual de 70%, las exportaciones del principal producto que vende Argentina, que son los vehículos para el transporte de mercancías, cayeron más de 24%.

El crecimiento de las importaciones responde tanto a la apertura comercial como a la mejora en la actividad económica respecto de 2024. Sin embargo, preocupa la situación de las exportaciones, en un contexto en el cual la participación de los autos eléctricos y las importaciones chinas ganan terreno en el país vecino.