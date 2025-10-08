La búsqueda de eficiencia mediante energías renovables y la innovación como forma de liderazgo

La directora de Comunicación y Prensa de Stellantis , Soledad Bereciartua ; el marketing head regional de Buquebus , Martín Ovalle ; la directora ejecutiva de CampoLimpio , María Julia Pisanu ; y el gerente de Comunicaciones Corporativas de Arcos Dorados , Fernando Arango , participaron del segundo panel de Ámbito Debate sobre Desarrollo Sostenible .

Con la moderación del editor de Ámbito y creador de contenidos para Energy Report , Sebastián Penelli , Bereciartua definió a Stellantis como “ la automotriz más grande de Argentina , con seis marcas como Peugeot, Citroen, DS, Fiat, Jeep y Ram ”, valorando que vende 1 de cada 3 autos en Argentina y resaltando su rol como “líder de género dentro del paraguas de diversidad de inclusión” la firma.

A su turno, Arango definió a Arcos Dorados como “ la master franquicia que opera la marca McDonald's en toda la región , con casi 3.000 locales y más de 90.000 empleados, que vende hamburguesas y tiene más de 228 locales en Argentina”.

Ovalle, en tanto, resaltó a Buquebus como “una empresa con más de 45 años en Argentina y Uruguay” y señaló: “Somos líderes en el mercado, tenemos una interesante porción y nuestro foco es el transporte fluvial, terrestre y el turismo. Somos la principal empresa que genera toda la ocupación de las camas en Uruguay. Pareciera que fuésemos como el agente de promoción turística del Uruguay, porque hablar de Uruguay es hablar de Buquebus ”.

Asimismo, Pisanu destacó que CampoLimpio “nació hace cinco años y es una organización civil sin fines de lucro conformada por empresas fabricantes de productos fitosanitarios (coloquialmente agroquímicos) para cumplir específicamente con una ley de responsabilidad extendida que pone en cabeza del fabricante del producto la necesidad de diseñar un sistema para recuperar esos envases después del consumo ”.

La búsqueda de eficiencia sostenible

Tras la presentación, los referentes hicieron un diagnóstico y plantearon los desafíos de sostenibilidad que presenta cada sector. “En Buquebus vemos que la conjunción de rentabilidad y sustentabilidad es muy importante y puede convivir. Ya tenemos casos comprobados de que funciona y buscamos eficiencia en la sustentabilidad en todas las operaciones que tenemos”, apuntó Ovalle.

Como ejemplo puso la operación del buque Francisco y detalló: “Somos la única empresa fluvial del mundo que tiene una planta de GNL y nos ayudó mucho a descarbonizar un 25% toda nuestra operación en los últimos 13 años en la ruta Montevideo-Buenos Aires”.

el marketing head regional de Buquebus, Martín Ovalle

“Y generamos eficiencia, porque este gas que viene de Vaca Muerta y lo llevamos a 70 grados bajo cero en vez de llevar tanques y tanques, hace que sea rentable nuestra operación”, resaltó y aclaró que “con un combustible fósil sería muy difícil de manejar”.

Arango precisó que “a nivel regional, la estrategia de sustentabilidad es muy importante, porque tenemos casi 3.000 locales en toda la región, abiertos las 24 horas, que generan muchísimo consumo, residuo y mucha producción, mientras que consumen energía y agua”.

"Tenemos un programa que se llama 'Receta del Futuro' que es el programa madre de toda la compañía, con seis ejes: energía, residuos, packaging, a nivel social, género e inclusión. Son columnas vertebrales para llevar adelante la estrategia por cada empleado. No es un área ESG, sino que en Arcos Dorados somos todos ESG”, definió sobre la transversalidad en todos los niveles de la organización.

Adaptación a los nuevos clientes y cuidado del medio ambiente

Bereciartua destacó el rol de Stellantis con la instalación de paneles solares en todas las plantas de Sudamérica. “Nuestra planta de El Palomar es la primera en el país que empezó a fabricar vehículos electrificados, que no venía ocurriendo en Argentina. Estamos un paso adelantado en la industria automotriz nacional, con vehículos electrificados no solo 100%, sino híbridos e híbridos enchufables”, resaltó.

A su vez, sostuvo que “los líderes tienen que tener valores humanos, poder venir a sumar y entender la importancia de la diversidad y de la inclusión para poder adaptarnos fácil y ágilmente a las transformaciones culturales”. “Es clave llegar a un público absolutamente diverso al de cinco décadas atrás, que era el hombre comprando el auto. Hoy tenés que cambiar tu mindset interno para replicar la sociedad dentro de la compañía y empatizar con el nuevo público. Si no entendés sus necesidades, nunca vas a llegar al nuevo cliente”, definió.

La directora de Comunicación y Prensa de Stellantis, Soledad Bereciartua

En tanto, Pisanu realzó el rol de CampoLimpio. “Somos un sistema logístico. Lo que hacemos es disponibilizar los lugares de recepción para que el productor agropecuario lave el envase y determine si es reciclable o no y lleve el envase a uno de nuestros centros de almacenamiento o a nuestras jornadas itinerantes”, comenzó explicando la operatoria.

Y agregó: “A partir de ahí, hacemos la clasificación respecto de la condición del plástico y trabajamos en red con tratadores especialmente autorizados y el plástico se reinserta, evitando ver los envases en los ríos, quemas o el recupero informal que hacía que el plástico ponga en riesgo la salud de las personas”.

“Es una ley nacional que dice que hay buenas prácticas en el agro que podemos capitalizar, con un circuito monitoreado y trazado de recupero responsable. En cinco años, tenemos el sistema desplegado de norte a sur con más de 90 puntos de recepción, 2000 jornadas y 20 millones de kilos de envases recuperados”, resaltó.

La importancia de las energías renovables

Al poner el foco en las energías renovables, Arango destacó: “Somos la primera empresa del segmento que en 2021 arrancó con energía eólica, con un acuerdo de Pampa Energía, que tomamos el 10% de eólica. En 2024, con PCR, contratamos un 30% adicional y este año cerramos un acuerdo por un 10% más con Capex de energía solar. El 50% es de fuentes renovables, lo que nos permite crecer muchísimo más”. A su vez, apuntó que “también trabajamos un montón la eficiencia eléctrica” y agregó: “Tenemos conectores para autos eléctricos, sistemas de aire acondicionado eficiente y luces leds”.

el gerente de Comunicaciones Corporativas de Arcos Dorados, Fernando Arango

En cuanto a Stellantis, Bereciartua señaló: “Compramos la empresa 360 Energy y se está instalando todo para inaugurar a fin de año. Es uno de los pasos hacia la sustentabilidad, que viene cada vez más rápido y nos tenemos que adaptar”.

“Hay que destacar las sinergias, porque ahí está el compromiso real de la sociedad. Tenés que vender el auto eléctrico y darle soporte en la posventa, para que no sea una traba para el usuario. Hoy todavía un 100% eléctrico no te termina de beneficiar tanto en Argentina con distancias enormes y sin tantos lugares de carga. Por eso estamos impulsando el híbrido”, expresó.

La llegada de un buque 100% eléctrico

A su turno, Ovalle destacó el buque 100% eléctrico “China Zorilla” que llegará en los próximos meses. “Es el más grande del mundo y tiene dos megacargadores, uno en Colonia y otro en Puerto Madero. A diferencia de Francisco, que es híbrido, es una movida muy grande porque tenés que pensar en una tecnología que no existía en un país con muchos vaivenes”, resaltó.

En ese sentido, valoró “el coraje y determinación de hacer las cosas”, contraponiendo que “muchas veces nos escudamos en que las condiciones no son propicias en nuestros países”. Sobre esta embarcación, destacó además que “lo eléctrico tiene un desgaste menor que lo que es a combustión y eso ayuda a largo plazo”.

A nivel empresarial, resaltó que “todas las terminales de Buquebus tienen paneles solares que abastecen el 30% del total de consumo y contamos con un sistema inteligente para reducir el consumo de energía y que sea lo más eficiente posible”.

“Gracias a este coraje tuvimos el apoyo de la Corporación Financiera Internacional, que es parte del Banco Mundial, y tenemos una garantía de ellos con un préstamo del Banco Central del Uruguay que nos metió en la categoría de operación azul, que tiene que ver con créditos que ayuden al mantenimiento de la flora, la fauna y los plásticos en ríos, mares y océanos. Así tuvimos el primer financiamiento de clase azul a nivel mundial de buques eléctricos y el primero en Uruguay a nivel de todas las industrias”, destacó.

La innovación como forma de liderazgo y apuesta estratégica

Ovalle aseguró que la innovación “es la única manera de empezar a liderar y una apuesta estratégica” y, si bien admitió que “en una región con tantos vaivenes es difícil”, insistió en la necesidad de tener “coraje” para “estar siempre un paso adelante o mirando cinco años para adelante”.

En la misma línea, Arango consideró que “en cuanto a tecnología, somos la marca líder y tenemos que trabajarlo brindando servicios a nuestros clientes de manera más ágil, como ser comprar desde la app o no hacer filas o avanzar en cuestiones de seguridad alimentaria, con el fin de brindar una experiencia mejor y que nuestros clientes nos vuelvan a elegir”.

la directora ejecutiva de CampoLimpio, María Julia Pisanu

Pisanu, a la par, consideró que la pregunta ahora es “qué hacer con el plástico” y planteó: “Tenemos como sociedad un pendiente en valorizar algo que está fabricado con este tipo de procesos. Estamos pensando cómo desarrollar productos para darle valor a este producto y que la circularidad sea un valor”.

Para Bereciartua, “la innovación es clave para no quedarte, crecer y competir realmente”. Dentro de la industria automotriz, mencionó algunas incorporaciones de Stellantis como “ayudas en la conducción que hace que el auto frene por vos o te redirecciona de carril si te distraés o te aminora la velocidad de acuerdo a la máxima de esa ruta o calzada”. “También hay mucho de innovación en nuestras áreas comerciales y en eso tenemos también a la inteligencia artificial muy presente”, señaló.